मुझे माफ कर दें गलती हो गई?, ट्रेन में महिला यात्री से छेड़खानी, आरोपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता निलंबित, वीडियो वायरल

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 12:38 IST2025-08-23T12:38:13+5:302025-08-23T12:38:13+5:30

ट्रेन में एक महिला यात्री से छेड़खानी की घटना शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से संज्ञान में आई जिसके तुरंत बाद आरोपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता को निलंबित कर दिया गया।

Highlightsवरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पता लगाया जा रहा है कि छेड़खानी की घटना कब की है।कांस्टेबल महिला से माफी मांगते हुए नजर आ रहा है।

प्रयागराजः ट्रेन में एक महिला यात्री से छेड़खानी करने के आरोपी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (जीआरपी) प्रशांत वर्मा ने बताया कि प्रयागराज से नयी दिल्ली जा रही एक ट्रेन में एक महिला यात्री से छेड़खानी की घटना शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से संज्ञान में आई जिसके तुरंत बाद आरोपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता को निलंबित कर दिया गया।

 

उन्होंने बताया कि वीडियो में आरोपी कांस्टेबल महिला से माफी मांगते हुए नजर आ रहा है और महिला ने इस घटना के संबंध में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई, फिर भी मामला संज्ञान में आते ही आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। वर्मा ने कहा कि यह पता लगाया जा रहा है कि छेड़खानी की घटना कब की है।

    

टॅग्स :crime news hindiPrayagrajindian railwaysuttar pradeshRailway Policeक्राइम न्यूज हिंदीप्रयागराजभारतीय रेलउत्तर प्रदेश