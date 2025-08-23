मुझे माफ कर दें गलती हो गई?, ट्रेन में महिला यात्री से छेड़खानी, आरोपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता निलंबित, वीडियो वायरल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 23, 2025 12:38 IST2025-08-23T12:38:13+5:302025-08-23T12:38:13+5:30
ट्रेन में एक महिला यात्री से छेड़खानी की घटना शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से संज्ञान में आई जिसके तुरंत बाद आरोपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता को निलंबित कर दिया गया।
प्रयागराजः ट्रेन में एक महिला यात्री से छेड़खानी करने के आरोपी राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (जीआरपी) प्रशांत वर्मा ने बताया कि प्रयागराज से नयी दिल्ली जा रही एक ट्रेन में एक महिला यात्री से छेड़खानी की घटना शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ के माध्यम से संज्ञान में आई जिसके तुरंत बाद आरोपी कांस्टेबल आशीष गुप्ता को निलंबित कर दिया गया।
Prayagraj Express shocker: On Aug 14, GRP constable Ashish Gupta, posted for passenger security, was caught misbehaving with a woman passenger as she slept on her reserved seat.— The Times Patriot (@thetimespatriot) August 23, 2025
The victim filmed him pleading for mercy after being confronted.
He’s now suspended; probe ordered. pic.twitter.com/JkBHHSoiVf
GRP constable Ashish Gupta suspended for inappropriately touching a sleeping girl on a Delhi-Prayagraj train. Victim recorded video of incident, showing constable apologizing.
pic.twitter.com/JoG7T0m6em— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 23, 2025
उन्होंने बताया कि वीडियो में आरोपी कांस्टेबल महिला से माफी मांगते हुए नजर आ रहा है और महिला ने इस घटना के संबंध में कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई, फिर भी मामला संज्ञान में आते ही आरोपी कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। वर्मा ने कहा कि यह पता लगाया जा रहा है कि छेड़खानी की घटना कब की है।
In a train traveling from Delhi to Prayagraj, GRP constable Ashish Gupta inappropriately touched a girl who was sleeping on her seat. The victim passenger recorded a video of the incident, in which the constable is seen holding his ears and apologizing.pic.twitter.com/OxNhoY7H8t— ADVOCATE ARIF MAIDA (@advocate_maida) August 23, 2025
pic.twitter.com/P58lXc4jH3
🚨 GRP Constable Suspended:
Ashish Gupta suspended for inappropriately touching a sleeping girl on Delhi–Prayagraj train.
📹 Victim recorded the incident, capturing the constable’s apology.#DelhiPrayagrajTrain#GRP#CrimeAlert#SafetyFirst— Meenakshi (@RoshanRoksy) August 23, 2025
GRP constable Ashish Gupta ke bad touch par ladki ne video bana li aur phir jo hua usko kabhi Gupta ji ne socha bhi nahi hoga
Roz yahi kaam karte aa rahe the lekin aaj suspend ho gaye sirf bad touch par
Kya maza paate hain log is tarah ki harkat karne se ?
Sirf beizzat aur… pic.twitter.com/gpuFmt1YIT— MRK (@MRK__313) August 23, 2025