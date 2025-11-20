WATCH: बेंगलुरु में ₹7 करोड़ की ATM कैश वैन लूट के बाद CCTV क्लिप सामने आई

By रुस्तम राणा | Updated: November 20, 2025 17:24 IST2025-11-20T17:24:18+5:302025-11-20T17:24:18+5:30

शुरुआती जांच के मुताबिक, कुछ लोग भारत सरकार का स्टिकर लगी एक कार में आए और कैश वाली गाड़ी को रोककर डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़ाई करने का दावा किया।

WATCH: CCTV clips emerge after ₹7 crore ATM cash van robbery in Bengaluru | WATCH: बेंगलुरु में ₹7 करोड़ की ATM कैश वैन लूट के बाद CCTV क्लिप सामने आई

WATCH: बेंगलुरु में ₹7 करोड़ की ATM कैश वैन लूट के बाद CCTV क्लिप सामने आई

Bengaluru crime news: बेंगलुरु में कुछ अनजान लोगों ने बुधवार को खुद को RBI अधिकारी बताकर एक ATM कैश वैन को रोका और 7 करोड़ लेकर भाग गए। इस चौंकाने वाली चोरी के एक दिन बाद, एक CCTV क्लिप सामने आई है, जिसमें कैश वैन बैंक से निकलते हुए दिख रही है।

खबर है कि यह घटना अशोक स्तंभ के पास हुई, जब गाड़ी जेपी नगर में एक बैंक ब्रांच से कैश ले जा रही थी। शुरुआती जांच के मुताबिक, कुछ लोग भारत सरकार का स्टिकर लगी एक कार में आए और कैश वाली गाड़ी को रोककर डॉक्यूमेंट्स वेरिफ़ाई करने का दावा किया।

संदिग्धों ने वैन में बैठे लोगों को कैश के साथ ज़बरदस्ती अपनी कार में बिठा लिया और डेयरी सर्कल की तरफ़ चले गए, जहाँ उन्होंने स्टाफ़ को उतारा और कैश लेकर तेज़ी से भाग गए। गुरुवार को इस घटना पर बोलते हुए, कर्नाटक के होम मिनिस्टर एच परमेश्वर ने कहा कि बेंगलुरु में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ।

मिनिस्टर ने कहा, “आरोपियों को ATM में पैसे जमा करने की जानकारी दी गई थी। हमें अभी पता चला है कि पैसे जमा करने वालों में कोई और था या नहीं।” पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कहा है कि गाड़ियों के रास्ते का पता लगाने और मामले में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए 50 से ज़्यादा CCTV फुटेज की जांच की जा रही है।

इस बीच, मीडिया से बात करते हुए शहर के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने कहा कि यह घटना बुधवार दोपहर को हुई। खबर है कि करीब ₹7 करोड़ का नुकसान हुआ है, हालांकि पुलिस ने कहा कि इस आंकड़े की अभी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि ट्रांसपोर्ट ड्राइवर ने सही जानकारी नहीं दी है।

Web Title: WATCH: CCTV clips emerge after ₹7 crore ATM cash van robbery in Bengaluru

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :BengaluruBengaluru PoliceCrimeबेंगलुरुक्राइम