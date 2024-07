WATCH: सावधान और सतर्क रहें! आपको भी आ सकते हैं इस प्रकार के झांसा देने वाले फोन, देखें फ्रॉड कॉल का वायरल वीडियो

Highlights भारतीय पिता ने पाकिस्तान के धोखेबाज से चतुराई से निपटकर साइबर अपराध की कोशिश को नाकाम किया मुंबई पुलिस के रूप में धोखेबाज ने पिता से उसके बेटे को छोड़ने के लिए पैसे मांगे हालांकि, पिता का जवाब कुछ ऐसा था जिसके लिए कॉल करने वाला चुप हो गया

मुंबई: एक भारतीय पिता ने अपने आरोपी बेटे को हिरासत से छुड़ाने के लिए रिश्वत मांगने वाले एक धोखेबाज से चतुराई से निपटकर साइबर अपराध की कोशिश को नाकाम कर दिया। उस व्यक्ति को एक फर्जी कॉल आया जिसमें दावा किया गया था कि आयुष नाम के उसके बेटे ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया है, जिसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई पुलिस के रूप में धोखेबाज ने आयुष को छोड़ने के लिए पैसे मांगे, हालांकि, पिता का जवाब कुछ ऐसा था जिसके लिए कॉल करने वाला चुप हो गया।

पिता ने पूरी घटना को कैमरे पर रिकॉर्ड किया और साथ ही कॉल करने वाले को अपने शानदार जवाब भी दिया, जिसने पाकिस्तान से +92 ISD कोड वाले मोबाइल नंबर से कॉल किया था। उसका पाकिस्तानी लहजा संदिग्ध था, जबकि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए पैसे मांगे कि भारतीय परिवार कानूनी पचड़ों में न फंस जाए। कॉल करने वाला उस पुलिस स्टेशन का नाम नहीं बता पाया जहां लड़का हिरासत में था। जो बात और भी संदिग्ध लगी वह कॉल पर दिखाई गई प्रोफाइल फोटो थी जो तमिलनाडु के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सिलेंद्र बाबू की थी।

नकली 'पुलिस' को कॉल पर यह कहते हुए सुना गया,'देखिए, सर, आपको नहीं पता कि आपके बेटे ने क्या किया है। आपके बेटे और उसके तीन दोस्तों ने एक लड़की के साथ बलात्कार किया है और पीड़िता अभी अस्पताल में है। मामला गंभीर है।" साथ ही यह भी बताया कि बेटा फिलहाल गिरफ़्तार है। उल्लेखनीय रूप से, कॉल करने वाले ने घटना को नाटकीय रूप देने की कोशिश की, ताकि यह लगे कि यह कोई नाटक नहीं है। कॉल करने वाले ने व्यक्ति को एक रोते हुए लड़के की आवाज़ सुनाई, और दावा किया कि उसका बेटा मदद की गुहार लगा रहा है।

पिता ने पहचान लिया था कि यह एक फर्जी कॉल है, लेकिन वह धोखेबाज को परेशान करने के लिए कॉल पर बने रहे। जब कॉल करने वाले ने चार पुलिस अधिकारियों के लिए कुल रिश्वत राशि 40,000 रुपये की फिरौती मांगी, तो पिता ने चुप्पी तोड़ी और एक शानदार जवाब दिया- "बस, 40,000? कम से कम चार लाख लो।" पिता के इस जवाब को सुनने के बाद फर्जी पुलिस ने जल्द ही फोन को काट दिया।

