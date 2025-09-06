VIDEO: छात्र के साथ दरिंदगी, थप्पड़ों से पीटती रही दबंग छात्रा और उसके साथी, वीडियो वायरल

By संदीप दाहिमा | Updated: September 6, 2025 15:22 IST2025-09-06T15:22:49+5:302025-09-06T15:22:49+5:30

Amity University Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो एमिटी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है इसमें एक दबंग छात्रा अपने साथियों के साथ एक छात्र को बुरी तरह थप्पड़ों से पीट रही है।

Amity University Viral Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, वीडियो एमिटी यूनिवर्सिटी का बताया जा रहा है इसमें एक दबंग छात्रा अपने साथियों के साथ एक छात्र को बुरी तरह थप्पड़ों से पीट रही है। 1 मिनट 41 सेकंड के इस वीडियो में छात्र को 20 से ज्यादा बार थप्पड़ मारे जाते हैं, इस घटना के बाद से छात्र सदमे में बताया जा रहा है और पीड़ित छात्र के पिता ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, FIR में पांच छात्रों को नामजद किया गया है।

Watch Amity Lucknow Student Slapped by classmates video goes viral


टॅग्स :LucknowAmity UniversityViral VideoCrimecrime news hindiलखनऊएमिटी विश्वविद्यालयवायरल वीडियोक्राइमक्राइम न्यूज हिंदी