VIDEO: रेस्टोरेंट ने बनाया 30000 हजार का बिल, ग्राहक के विवाद करने पर बाउंसरों ने पीटा; CCTV में कैद हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा
By अंजली चौहान | Updated: November 30, 2025 09:39 IST2025-11-30T09:39:33+5:302025-11-30T09:39:38+5:30
Mathura Restaurant Video: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहाँ एक रेस्टोरेंट के 30,000 रुपये के बिल को लेकर हुई तीखी बहस हिंसक झड़प में बदल गई। एक वायरल वीडियो में उस तनावपूर्ण पल को कैद किया गया है जब रेस्टोरेंट में पार्टी आयोजित करने वाले एक परिवार पर होटल के कर्मचारियों और बाउंसरों ने कथित तौर पर बिल को लेकर हुए विवाद में हमला कर दिया।
Mathura Restaurant Video: उत्तर प्रदेश के मथुरा से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां एक रेस्टोरेंट और बार में बिल को लेकर हुई बहस देखते ही देखते मारपीट में बदल गई। इस हाई-वोल्टेज ड्रामे का एक वीडियो सामने आया है और यह सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है।
खबर है कि मथुरा के एक परिवार ने रेस्टोरेंट में पार्टी रखी थी। पार्टी खत्म होने के बाद जब बिल चुकाने का समय आया, तो ₹30,000 के चार्ज को लेकर बहस शुरू हो गई।
परिवार का दावा है कि झगड़े के दौरान, होटल स्टाफ और बाउंसर अचानक गुस्से में आ गए और उन पर हमला करने लगे। वीडियो में, पुरुषों को गालियां देते हुए सुना जा सकता है, जबकि महिलाओं को बाउंसरों और ग्राहकों को अलग करने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है। एक पुरुष को बाउंसर डंडे से पीटते हुए देखा जा सकता है। परिवार ने दावा किया है कि बाउंसरों ने न केवल पुरुष सदस्यों के साथ मारपीट की, बल्कि महिलाओं को भी धक्का दिया और हमला करने की कोशिश की।
पीड़ितों के अनुसार, हिंसा में परिवार के कई सदस्य घायल हो गए, जिनमें कुछ महिलाओं को गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद, परिवार ने होटल से CCTV फुटेज हासिल की।
मथुरा : दा ट्रंक होटल के बार में जमकर मारपीट— भारत समाचार | Bharat Samachar (@bstvlive) November 29, 2025
➡घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
➡बाउंसर और व्यापारी में कहासुनी के बाद विवाद
➡बाउंसरों ने व्यापारी, परिवार को जमकर पीटा
➡थाना हाईवे के दिल्ली-आगरा रोड पर होटल.#Mathura@mathurapolicepic.twitter.com/Rilt80et7z
रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़ितों ने अभी तक कोई फॉर्मल शिकायत या लिखित बयान दर्ज नहीं कराया है। पुलिस ने कहा कि वायरल वीडियो और CCTV फुटेज की बारीकी से जांच की जा रही है। शुरुआती जांच के आधार पर, आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और बाउंसरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
मथुरा पुलिस ने वीडियो पर ध्यान देते हुए प्रतिक्रिया दी है और आगे की जांच का आश्वासन दिया है।