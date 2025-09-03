Viral Video: बेटे को कुत्ते ने काटा तो पिता ने ले ली जान, बेजुबान जानवर का फाड़ा जबड़ा; वीडियो देख दंग रह गए लोग

Viral Video: उन्नाव के दही थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है। एक वीडियो में एक व्यक्ति एक आवारा कुत्ते को बेरहमी से मार रहा है। यह घटना शुक्रवार रात बशीरतगंज में हुई, जहाँ एक आठ साल के बच्चे को खेलते समय कुत्ते ने पेट पर काट लिया। उसके पिता वीरेंद्र उसे बचाने दौड़े, लेकिन उनके हाथ पर भी कुत्ते ने काट लिया।

गुस्से में आकर उन्होंने कुत्ते की बेरहमी से पिटाई की और अपने हाथों से उसका जबड़ा भी नोच डाला। आसपास खड़े लोगों ने इस हरकत को रिकॉर्ड कर लिया और वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया। हनुमंत जीव आश्रय के कार्यकर्ता बाद में घायल कुत्ते को इलाज के लिए ले गए, लेकिन उसकी मौत हो गई।

प्रकरण के संदर्भ में थाना दही पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत है, कार्यवाही प्रचलित है। — UNNAO POLICE (@unnaopolice) September 2, 2025

कार्यकर्ता अनिकेत की शिकायत पर पुलिस ने वीरेंद्र के खिलाफ पशु क्रूरता का मामला दर्ज किया। दही पुलिस ने पुष्टि की है कि मामले की जाँच जारी है।

