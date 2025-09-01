VIDEO: गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ड्राइवर ने लोगों पर चढ़ाई स्कॉर्पियो, 2 की मौत; 3 घायल

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह वीडियो पडेरू में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान का है जब जश्न और खुशी के माहौल में अचानक से दहशत फैल गई। दरअसल, गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान लोगों की भीड़ में एक स्कॉपियो घुस आई जिसने कई लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वाहन को एक शराबी चला रहा था, जिसने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।

यह चौंकाने वाली घटना चिंतालवीधी स्ट्रीट जंक्शन पर हुई, जहाँ श्रद्धालु जश्न में नाच रहे थे, तभी एक एसयूवी भीड़ को कुचलती हुई निकल गई।

इस घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें स्कॉर्पियो द्वारा कई लोगों को हवा में उछालने के बाद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी और अफरा-तफरी मची हुई दिखाई दे रही है, जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे।

इसी दौरान, कुछ लोग गाड़ी के नीचे कुचले गए। घायलों को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।

Web Title: viral video Andhra Pradesh Driver runs Scorpio over people during Ganesh immersion procession 2 dead 3 injured