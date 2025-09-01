VIDEO: गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ड्राइवर ने लोगों पर चढ़ाई स्कॉर्पियो, 2 की मौत; 3 घायल
By अंजली चौहान | Updated: September 1, 2025
Andhra Pradesh: इस भयावह क्षण को कैमरे में कैद कर लिया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि श्रद्धालु खुशी से गोल-गोल घूमकर नाच रहे थे, जबकि अन्य लोग पास में खड़े थे, तभी अचानक एसयूवी भीड़ में घुस गई।
Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। यह वीडियो पडेरू में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान का है जब जश्न और खुशी के माहौल में अचानक से दहशत फैल गई। दरअसल, गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान लोगों की भीड़ में एक स्कॉपियो घुस आई जिसने कई लोगों को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि वाहन को एक शराबी चला रहा था, जिसने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी, जिससे दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए।
यह चौंकाने वाली घटना चिंतालवीधी स्ट्रीट जंक्शन पर हुई, जहाँ श्रद्धालु जश्न में नाच रहे थे, तभी एक एसयूवी भीड़ को कुचलती हुई निकल गई।
వినాయక నిమజ్జనంలో విషాదం— Sanjay Journalist (@SanjuJournalist) August 31, 2025
అల్లూరి జిల్లా, పాడేరు మండలంలో భక్తులపైకి అతివేగంగా వచ్చిన స్కార్పియో. ఒక వ్యక్తి స్పాట్ డెడ్ , ముగ్గురు పరిస్థితి విషమం. చింతల వీధి జంక్షన్ వద్ద వినాయక నిమజ్జనం కోసం ఊరేగింపుగా వెళుతుండగా అతివేగంగా వచ్చిన స్కార్పియో వాహనం.
#paderupic.twitter.com/I2vuPhzbV0
इस घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो 31 अगस्त को सोशल मीडिया पर सामने आया, जिसमें स्कॉर्पियो द्वारा कई लोगों को हवा में उछालने के बाद श्रद्धालुओं में अफरा-तफरी और अफरा-तफरी मची हुई दिखाई दे रही है, जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे।
इसी दौरान, कुछ लोग गाड़ी के नीचे कुचले गए। घायलों को गंभीर हालत में पास के अस्पताल ले जाया गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ लिया और उसकी पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया।