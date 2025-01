VIDEO: अहमदाबाद में बॉयफ्रेंड की मदद से 16 साल की नाबालिग ने अपने ही घर की तिजोरी को कर दिया साफ, सीसीटीवी में कैद घटना

Highlights कुछ महीने पहले, अपने स्कूटर के कागजात खोजते समय, पिता ने देखा कि लॉकर गायब था चूंकि उन्हें घर पर कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फुटेज में उनकी अपनी बेटी और एक युवक घर से एक बक्सा लेकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं

CCTV Footage:अहमदाबाद के शेला की एक 16 वर्षीय लड़की अपने प्रेमी के बहकावे में आकर अपने ही घर से लॉकर चुराते हुए पकड़ी गई। यह अपराध सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद उसके पिता ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बोपल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है।

रिपोर्ट के अनुसार, घटना शेला के एक अपार्टमेंट में हुई, जहां लड़की के पिता ने 29 सितंबर, 2024 को अलमारी के अंदर एक लॉकर रखा था। लॉकर में 12 बोर की बंदूक के 22 जिंदा कारतूस (गोलियां), एक बंदूक का लाइसेंस, एक पासपोर्ट, सोने के आभूषण और ₹1.56 लाख की अन्य कीमती चीजें थीं।

कुछ महीने पहले, अपने स्कूटर के कागजात खोजते समय, पिता ने देखा कि लॉकर गायब था। चूंकि उन्हें घर पर कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज की जाँच की। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि फुटेज में उनकी अपनी बेटी और एक युवक घर से एक बक्सा लेकर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

