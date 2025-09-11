VIDEO: फिल्मी स्टाइल में चलते ट्रक पर चढ़ें चोर, बेखौफ चुरा ले गए सामान; वीडियो वायरल होते ही 6 लोग गिरफ्तार

Dharashiv Video Viral: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चोर फिल्मी अंदाज में चोरी करते नजर आ रहे हैं। यह घटना महाराष्ट्र के सोलापुर-धुले राजमार्ग पर धाराशिव गाँव के आसपास के इलाके की है। दिनदहाड़े चोरों का एक समूह एक चलती ट्रक पर चढ़कर सामान चुराते और लूट का माल पीछे मोटरसाइकिल पर चल रहे अपने साथियों को देते हुए दिखाई दिया। इस दुस्साहसिक कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैल गया, जिससे व्यापक ध्यान और आक्रोश फैल गया।

वीडियो वायरल होने के बाद, धाराशिव और आसपास के इलाकों के लोग बार-बार हो रही चोरियों के बारे में अटकलें लगाने लगे। पुलिस का कहना है कि इस क्लिप के वायरल होने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई। धाराशिव स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) ने पाठक और स्थानीय धाराशिव पुलिस के साथ मिलकर फुटेज की समीक्षा की, छह संदिग्धों की पहचान की और उनकी तलाश शुरू की।

सभी छह को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी, जो कथित तौर पर चोरी के बाद एक वाहन में आराम कर रहा था, का पता लगाकर उसे हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। हालाँकि उसने कई अपराध किए हैं, लेकिन उम्मीद है कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा।

वीडियो में पुलिस के एक बयान में, अधिकारी कहते हैं, "वीडियो का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने के बाद, हमने इस चोरी में शामिल छह युवकों की पहचान कर ली है। वास्तव में क्या चोरी हुआ है, यह पता लगाने के लिए जाँच जारी है।" पुलिस ने आगे कहा कि हालाँकि चोरी की गई वस्तुओं की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस क्षेत्र में ऐसी कई शिकायतें हैं, जिससे पता चलता है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है।

निवासियों ने बताया कि वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से शेयर किया जा रहा है और दर्शक इस बात की निंदा कर रहे हैं कि चोरों ने कितनी बेबाकी से इस वारदात को अंजाम दिया। वीडियो के फैलने के बाद अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

इस बीच, यरमाला क्षेत्र से अतिरिक्त रिपोर्टों में कहा गया है कि ट्रक चालकों को रात में रोका गया, उन पर हमला किया गया और लूटपाट की गई, जो सड़क पर अपराध के एक व्यापक पैटर्न की ओर इशारा करता है। पुलिस का कहना है कि वे इन सभी मामलों की जाँच कर रहे हैं, और जल्द ही और जानकारी सामने आने की संभावना है।

