Video: MP में लगे कथित 'पाकिस्तान जिंदाबाद' के नारे, मुस्लिम सरपंच की जीत के बाद समर्थकों ने कहा ‘पाकिस्तान जीत गया’, केस दर्ज

Highlights मध्य प्रदेश के कटनी में कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के कटनी जिले की चाका पंचायत का एक वीडिया खूब वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम प्रत्याशी के चुनाव जीतने के बाद कथित तौर पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगाए गए है। न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, मामले में सीएसपी विजय प्रताप सिंह ने बताया है कि उन्हें यह शिकायत मिली है कि पंचायत चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशी के चुनाव जीतने पर पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगे है। उनका यह भी कहना है कि इस घटना को वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड किया था जिसे बाद में सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। पुलिस घटना की जांच में लग गई है।

दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक, कटनी चाका ग्राम पंचायत का है जहां से रहीसा बेगम पति वाजिद खान ने सरपंच पद पर से जीता था। यह मामला शुक्रवार की रात है जब कुछ युवक मुस्लिम प्रत्याशी के घर के पास जमा हुई है और जीत की खुशी में नारा लगाने लगे।

A probe has been ordered into raising of alleged Pakistan Zindabad (pro-Pakistan) slogan during victory celebrations of a Muslim woman sarpanch candidate in Chaka village of MP's Katni district. @NewIndianXpress @TheMornStandard @santwana99 pic.twitter.com/VaBdEOo2lt

वीडियो में भींड द्वारा 'जीत गया भाई जीत गया पाकिस्तान जीत गया' के नारे लगाए जा रहे है। बताया जा रहा है यह वीडियो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना का है जो शनिवार को सामने आया है।

Chaka village, Katni, MP | We have received a complaint that 'Pakistan Zindabad' slogans were allegedly raised by a group in (Sarpanch) polls and the video was put out on social media. We have taken the complaint into cognizance. Probe on: Vijay Pratap Singh, CSP (2.07) pic.twitter.com/ryAAAK3mnH