VIDEO: यूपी के बिजनौर में दिनदिहाड़े छेड़छाड़ की घटना, युवक ने सड़क पर महिला को दबोचकर किया 'किस'
By रुस्तम राणा | Updated: October 18, 2025 20:18 IST2025-10-18T20:18:26+5:302025-10-18T20:18:26+5:30
बिजनौर:उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छेड़छाड़ का एक मामला सामने आया है। घटना घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना बुधवार (15 अक्टूबर) शाम करीब 4:00 बजे की है। प्राप्त शिकायत के आधार पर, नजीबाबाद थाने में संबंधित धाराओं के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश में जुटी है।
सीसीटीवी फुटेज में आरोपी और पीड़िता एक गली से गुज़रते हुए दिखाई दे रहे हैं। अचानक, वह आदमी महिला की गर्दन पकड़ लेता है। फिर वह कुछ सेकंड तक उसे ज़बरदस्ती चूमता है और फिर उसी दिशा में चला जाता है जिस दिशा से वह गली में आया था। महिला के हाव-भाव से पता चलता है कि वह इस घटना से स्तब्ध और स्तब्ध थी।
यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए, यूपी कांग्रेस ने कहा, "बिजनौर में एक बदमाश ने बीच सड़क पर एक युवती से छेड़छाड़ की। न क़ानून का डर, न सरकार का खौफ़—यही है बाबा जी का तथाकथित "रामराज्य"। शर्मनाक!"
बिजनौर में सरेराह एक शोहदे ने युवती से छेड़छाड़ की।— UP Congress (@INCUttarPradesh) October 18, 2025
न कानून का डर, न शासन का खौफ- यही है बाबा जी का कथित "रामराज्य"।
शर्मनाक! pic.twitter.com/ftxDfNYuGy
बिजनौर पुलिस की प्रतिक्रिया
बिजनौर पुलिस ने भी X पर वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। पोस्ट में लिखा है, "नजीबाबाद पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई जारी है।"
थाना नजीबाबाद पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।— Bijnor Police (@bijnorpolice) October 18, 2025
इससे पहले सोमवार को, बिजनौर में बुर्का पहनी एक लड़की और उसके दूसरे धर्म के पुरुष मित्र को परेशान करने वाले कुछ पुरुषों के एक समूह का वीडियो ऑनलाइन सामने आया था। बताया जा रहा है कि लड़की और उसका दोस्त ट्यूशन से आए थे और सड़क पर खड़े थे, तभी एक समूह वहाँ पहुँचा और लड़की से एक हिंदू लड़के के साथ खड़े होने के बारे में पूछताछ की।
वीडियो में, जब समूह ने लड़की से पूछा कि वे एक साथ क्यों खड़े हैं, तो लड़की को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "ये मेरा भाई है"। हालाँकि, समूह में से एक व्यक्ति ने कहा, "कहाँ से भैया है, ये हिंदू है तू मुसलमान है।" जिसका मोटे तौर पर मतलब है, "वह तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है, वह हिंदू है और तुम मुसलमान हो।"