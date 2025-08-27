VIDEO: दिल्ली में नाबालिग ने कार से शख्स को मारी टक्कर, काफी दूर तक घसीटा, CCTV में कैद हुआ हादसा

Delhi: दिल्ली में एक 16 वर्षीय किशोर द्वारा चलाई जा रही कार की चपेट में आने से 32 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के ज़रिए नाबालिग का पता लगा लिया है; जाँच जारी है।

Delhi: राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली में एक दर्दनाक हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब एक लापरवाह नाबालिग की गलती की वजह से 32 वर्षीय शख्स की जान चली गई। दरअसल, एक 16 वर्षीय आरोपी ने अचानक कार मोड़ ली, जिससे मृतक कई मीटर तक घसीटता हुआ चला गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू करते हुए नाबालिग लड़के को पकड़ लिया है।

दुर्घटना के बाद, नाबालिग घटनास्थल से भाग गया। पुलिस द्वारा आस-पास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की जाँच करने के बाद उसे पकड़ लिया गया। इससे पुलिस को अपराध में शामिल कार का पंजीकरण नंबर प्राप्त करने में मदद मिली, जिससे अधिकारियों को नाबालिग आरोपी का पता लगाने में मदद मिली।

पुलिस के अनुसार, आरोपी एक मैकेनिक की दुकान से लौट रहा था और अचानक कार मोड़ने से दुर्घटना हुई। गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आगे की जाँच जारी है।

इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को कार का पता लगाने और ड्राइवर की पहचान करने में मदद मिली। बाद में किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। 

