VIDEO: जबलपुर में लेडी गैंग का आतंक, युवती का अपहरण कर की बेरहमी से पिटाई, वीडियो भी बनाया
By रुस्तम राणा | Updated: November 23, 2025 15:11 IST2025-11-23T15:11:02+5:302025-11-23T15:11:07+5:30
यह मामला सोशल मीडिया के ज़रिए ही सामने आया जब आरोपी महिलाओं ने मारपीट के वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए।
जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में ‘लेडी गैंग’ की गुंडागर्दी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ कुछ महिलाओं ने कथित तौर पर चाकू की नोक पर छोटी लड़कियों को किडनैप किया, उनके साथ बुरा बर्ताव किया और मारपीट की - यह सब सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल करने के लिए किया।
यह मामला सोशल मीडिया के ज़रिए ही सामने आया जब आरोपी महिलाओं ने मारपीट के वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किए। कहा जाता है कि उनका मकसद सोशल मीडिया पर फेमस होना था। एक क्लिप में आरोपी महिला को पीड़ित के चेहरे पर सिगरेट पीते हुए साफ देखा जा सकता है। दूसरे क्लिप में वह पीड़ित को गाली देते हुए लात और थप्पड़ मारती हुई दिख रही है।
जबलपुर में लेडी गैंग का आतंक, युवती का अपहरण कर की बेरहमी से पिटाई...#Jabalpur#LadyGang#ViralVideo#CrimeAgainstWomen#MinorGirlsArrested#PoliceAction#LocalNews#GroundReport#IAN24pic.twitter.com/6sSOoaPPhY— IAN24 (@ian24news) November 23, 2025
2 नाबालिगों समेत तीन गिरफ्तार
जानकारी के मुताबिक, गैंग आदतन लड़कियों को चाकू दिखाकर किडनैप करता था, उन्हें सुनसान जगहों पर ले जाता था, पीटते हुए वीडियो बनाता था और फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देता था। ऐसा ही एक वीडियो वायरल होने के बाद, एक पीड़ित ने ग्वारीघाट पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराई। वायरल वीडियो को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने गैंग में शामिल 3 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों में कांचघर इलाके की 2 नाबालिग लड़कियां और एक युवती शामिल हैं। 2 नाबालिगों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है, जबकि बालिग आरोपी को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने यह भी कन्फर्म किया कि 3 लड़कियों में से किसी का भी पिछला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वे सिर्फ सोशल मीडिया पर फेम पाने और रील्स पर व्यूज पाने के लिए ये काम कर रही थीं। ग्वारीघाट पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।