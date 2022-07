VIDEO: रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के नाम पर जूनियर्स को लाइन में खड़ा कर मारा गया थप्पड़, 6 सीनियर्स हुए निष्कासित

Highlights रतलाम मेडिकल कॉलेज में सीनियर्स द्वारा जूनियर्स की रैगिंग का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद छह छात्रों पर कार्रवाई हुई है। इन्हें कॉलेज और हॉस्टल से एक साल के लिए निष्कासित कर पुलिस केस भी हुआ है।

भोपाल: मध्य प्रदेश के रतलाम के शासकीय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में जूनियर्स के साथ रैगिंग वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि सीनियर्स रैगिंग के नाम पर जूनियर्स को लाइन में खड़ा कर उन्हें थप्पड़ मार रहे है। वहीं कुछ छात्रों पर यह भी आरोप लगा है कि उन लोगों ने वॉर्डन पर शराब की बोलते भी फेंकी है।

इस मामले में कॉलेज ने कार्रवाई की है और सीनियर्स को कॉलेज और हॉस्टल दोनों से एक साल के लिए निष्कासित कर दिया है। पुलिस में मामले को दर्ज कराया गया है।

How these idiots are going to become doctors? Who gave rights to these seniors to slap their Junior's ? & we are saying #ragging in banned? These so called seniors immediately needs to be put behind the bars😡

Video: #Ratlam#Medical#Collage of #MP#MBBS#MedTwitter#NEETUG2022pic.twitter.com/Z3KNRxmn0u