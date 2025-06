VIDEO:पार्टी से लौट रहा था गर्ल्स ग्रुप, लड़कों के झुंड ने घेरा, विरोध करने पर काटी लड़की की उंगली

VIDEO:छत्तीसगढ़ के रायपुर में महादेव घाट के पास गुरुवार देर रात कई लोगों ने लड़कियों के एक समूह पर हमला किया। घटना के समय वे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद घर लौट रही थीं। हमले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।

पुलिस के अनुसार, बिलासपुर और कोरबा की रहने वाली लड़कियों को अज्ञात लोगों के एक समूह ने रोका और उन पर हमला किया। कथित तौर पर मारपीट के दौरान एक आरोपी ने एक लड़की की उंगली काट ली।

वीडियो में खुले इलाके में हिंसक झड़प होती दिखाई दे रही है। एक आदमी एक लड़की को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो उसका विरोध करने की पूरी कोशिश करती है। जल्द ही, कई और लोग इसमें शामिल हो जाते हैं और अन्य पर हमला करना शुरू कर देते हैं।

स्थिति तेजी से बिगड़ती है, हमलावर एक लड़की को जमीन पर घसीटते हैं और फिर उसे जबरदस्ती आगे खींचते हैं। एक आदमी एक लड़की को उसके बालों से खींचता हुआ दिखाई देता है, जबकि वह भागने की कोशिश करती है। लड़कियां हमले के दौरान खुद को बचाने की कोशिश करती दिखाई देती हैं।

