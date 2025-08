VIDEO: एयरपोर्ट पर आर्मी अफसर का हंगामा, स्पाइसजेट कर्मचारियों को किया लहू लुहान; जानें क्या है मामला

Spice Jet Video: श्रीनगर एयरपोर्ट का एक भयावह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स स्पाइसजेट के कर्मचारियों को बुरी तरह से पीट रहा है। बताया जा रहा है कि हवाई अड्डे पर अतिरिक्त केबिन सामान विवाद को लेकर स्पाइसजेट के चार कर्मचारियों पर सेना के अधिकारी द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद आर्मी जवान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

यह घटना 26 जुलाई को स्पाइसजेट की दिल्ली जाने वाली उड़ान SG-386 में सवार होने के दौरान हुई, जिसमें एयरलाइन के कई कर्मचारियों को रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर और जबड़े में फ्रैक्चर सहित गंभीर चोटें आईं।

स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा कि यात्री, जो 7 किलो की सीमा से दोगुना से भी ज़्यादा, 16 किलो केबिन सामान ले जा रहा था, को अतिरिक्त शुल्क के बारे में बताया गया था, लेकिन उसने भुगतान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद उसने हवाई अड्डे के सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए, बोर्डिंग की औपचारिकताएँ पूरी किए बिना ही जबरन एयरोब्रिज में घुसने का प्रयास किया।

एयरलाइन ने कहा, "उसे एक सीआईएसएफ अधिकारी गेट तक वापस ले गया। गेट पर, यात्री का व्यवहार बहुत आक्रामक हो गया और उसने स्पाइसजेट के ग्राउंड स्टाफ के चार सदस्यों पर शारीरिक हमला कर दिया।"

Spicejet says the man in orange (an Army officer) has been booked for this “murderous assault” on its staff at Srinagar airport over payment for excess cabin baggage. Airline says spinal fracture and broken jaw among the injuries. Probe underway. pic.twitter.com/g2QmIPU7eJ