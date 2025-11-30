Delhi: वसंत कुंज में मर्सिडीज ने 3 लोगों को कुचला, एक की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार

Delhi: दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में नेल्सन मंडेला मार्ग पर स्थित मॉल के पास शनिवार देर रात को एक मर्सिडीज एसयूवी (जी63) चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुये कथित तौर पर तीन लोगों को कुचल दिया, जिससे इसमें एक युवक की मौत हो गयी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार आधी रात के बाद 2:33 बजे हुई, जब वसंत कुंज उत्तर थाने में हादसे के बारे में एक पीसीआर (पुलिस नियंत्रण कक्ष) फोन आया।

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम) अमित गोयल ने एक बयान में कहा, ‘‘घटना मॉल के सामने हुई और सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्हें बुरी तरह क्षतिग्रस्त स्थिति में एक मर्सिडीज जी63 मिली।’’

पुलिस के मुताबिक, तीन युवक मौके पर घायल मिले, जिनकी उम्र 23, 35 और 23 साल है। ये सभी मॉल के एक रेस्तरां के कर्मचारी थे। उन्होंने बताया कि तीनों युवकों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले रोहित (23) को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि दो अन्य का उपचार चल रहा है।

बयान के अनुसार, वाहन का चालक शिवम (29) करोल बाग का रहने वाला है, जिसे पकड़ लिया गया है। बयान में कहा गया है कि वह एक विवाह में शामिल होकर घर लौट रहा था और दुर्घटना के समय उसकी पत्नी और बड़ा भाई भी उसके साथ थे।

अधिकारी ने कहा, ‘‘शुरुआती जांच से पता चलता है कि मार्ग परिवर्तन के बाद चालक का वाहन पर से नियंत्रण बिगड़ गया, जिसके बाद वह एसयूवी एक ऑटो स्टैंड की तरफ मुड़ गया और वहां ऑटोरिक्शा का इंतजार कर रहे तीन लोगों को टक्कर मार दी। कार आरोपी के दोस्त अभिषेक के नाम पर पंजीकृत है।’’ पुलिस ने कहा कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच जारी है।

