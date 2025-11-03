20 वर्षीय श्रीकुट्टी ने ट्रेन दरवाजे से हटने से किया इनकार, 50 साल के सुरेश कुमार ने पीठ पर लात मारी और चलती रेल से दिया धक्का, सहेली अर्चना को फेंकने की कोशिश की

Highlights अब भी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में है। अर्चना की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। चिकित्सीय जांच में पुष्टि हुई है कि कुमार नशे में था।

तिरुवनंतपुरमः तिरुवनंतपुरम जिले में वर्कला के निकट एक शराबी व्यक्ति ने चलती ट्रेन से एक युवती को इसलिए धक्का दे दिया क्योंकि उसने दरवाजे से हटने से इनकार कर दिया था। मामले में दर्ज प्राथमिकी से यह जानकारी मिली। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी की पहचान पनाचमूडू निवासी सुरेश कुमार (50) के रूप में हुई है। कुमार ने गुस्से में पालोडे निवासी 20 वर्षीय श्रीकुट्टी को कथित तौर पर ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि घायल महिला की हालत में सुधार हुआ है, लेकिन वह अब भी गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में है।

तिरुवनंतपुरम रेलवे पुलिस ने कुमार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। श्रीकुट्टी और पीटीपी नगर निवासी उसकी सहेली अर्चना (19) यहां अलुवा से तिरुवनंतपुरम जा रही केरल एक्सप्रेस के अनारक्षित डिब्बे में यात्रा कर रही थीं, तभी यह घटना हुई।

प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘श्रीकुट्टी के दरवाजे से हटने से इनकार करने पर आरोपी ने गुस्से में आकर उसकी पीठ पर लात मारी और उसे चलती ट्रेन से बाहर धकेल दिया।’’ प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि अर्चना मदद के लिए चिल्लाई जिसके बाद आरोपी ने उसका हाथ और पैर पकड़ लिया और उसे भी बाहर धकेलने की कोशिश की।

अर्चना की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि चिकित्सीय जांच में पुष्टि हुई है कि कुमार नशे में था। कुमार कथित तौर पर कोट्टायम से अनारक्षित कोच में चढ़ा था। पुलिस ने कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसे बाद में अदालत में पेश किया जाएगा। श्रीकुट्टी का वर्तमान में तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज हो रहा है।

अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि उसके सिर और पेट में गंभीर चोटें आई हैं। अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि चिकित्सकों की एक टीम उसकी स्थिति की फिर से समीक्षा करने के बाद सर्जरी पर विचार करेगी। यह घटना वर्कला रेलवे स्टेशन से रात लगभग साढ़े आठ बजे केरल एक्सप्रेस के रवाना होने के कुछ ही देर बाद हुई।

श्रीकुट्टी और उसकी सहेली अर्चना जब शौचालय से बाहर आईं तो दरवाजे के पास खड़े कुमार ने कथित तौर पर उन पर हमला किया। यात्रियों ने आपातकालीन चेन खींचकर पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को सूचित किया। जल्द तलाश शुरू की गई और युवती वर्कला स्टेशन से लगभग दो किलोमीटर दूर पटरियों पर पड़ी मिली।

उसे पहले एक मेमू (मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट) ट्रेन से वर्कला रेलवे स्टेशन और फिर पास के एक निजी अस्पताल ले जाया गया। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बाद में उसे तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। आरपीएफ कर्मियों द्वारा पकड़े गए आरोपी को कोचुवेली स्टेशन पर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया।

अर्चना ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि उस पर और श्रीकुट्टी पर बिना किसी उकसावे के हमला किया गया। उसने कहा ‘‘आरोपी ने श्रीकुट्टी को ट्रेन से बाहर धक्का दे दिया और फिर मुझे भी नीचे गिराने की कोशिश की लेकिन अन्य यात्रियों ने मुझे ऊपर खींच लिया जिससे मैं भागने में सफल रही।’’

