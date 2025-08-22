Varanasi News: पार्किंग विवाद में एक टीचर की पीट-पीटकर हत्या, 3 आरोपा गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 22, 2025 12:20 IST2025-08-22T12:19:51+5:302025-08-22T12:20:33+5:30
Varanasi News: पुलिस उपायुक्त (अपराध) सरवनन टी ने बताया कि मृतक प्रवीण झा का गुरुवार रात पार्किंग को लेकर आदर्श सिंह नाम के व्यक्ति से झगड़ा हुआ था।
Varanasi News: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला मुख्यालय के भेलूपुर थाना क्षेत्र में कथित तौर पर पार्किंग विवाद में एक निजी स्कूल के शिक्षक की ईंट और राड से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त (अपराध) सरवन. टी ने बताया कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के मातृ अपार्टमेंट में रहने वाले शिक्षक डॉ प्रवीण झा (48) की बृहस्पतिवार रात पार्किंग को लेकर अपार्टमेंट में ही रहने वाले आदर्श सिंह से कहासुनी हो गयी।
इसके बाद आदर्श ने अपने दो साथियों के साथ प्रवीण की ईंट और राड से पिटाई कर दी जिससे प्रवीण गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस उपायुक्त ने बताया कि परिजन तत्काल उन्हें ट्रामा सेंटर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
Pravin D. Jha, my English teacher from school was killed in a parking dispute in Varanasi. pic.twitter.com/nmOsoet6QZ— Piyush Rai (@Benarasiyaa) August 22, 2025
उन्होंने बताया कि परिजन की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस ने देर रात तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा कार्रवाई की जा रही है।