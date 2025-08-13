मां सोना शर्मा के साथ बेडरूम में प्रेमी फैजान, 10 वर्षीय बेटे ने देखा, घबराकर पुत्र की गला घोंटकर हत्या की और शव को छिपाया, 2 साल पहले ही पति की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 13, 2025 16:34 IST2025-08-13T16:33:35+5:302025-08-13T16:34:29+5:30
Varanasi: रामनगर के मच्छरहट्टा निवासी सोना शर्मा के पति की दो साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह अपने 10 वर्षीय बेटे सूरज तथा 5 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी।
Varanasi:उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 10 वर्षीय बेटे की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने ममले में महिला, उसके प्रेमी फैजान और उसके साथी राशिद को गिरफ्तार कर लिया । उन्होंने बताया कि मंगलवार की रात एक मुठभेड़ के बाद फैजान को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार, रामनगर के मच्छरहट्टा निवासी सोना शर्मा के पति की दो साल पहले एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और वह अपने 10 वर्षीय बेटे सूरज तथा 5 वर्षीय बेटी के साथ रहती थी।
उन्होंने बताया कि इस दौरान, गोलाघाट निवासी फैजान के साथ उसके प्रेम संबंध बन गए, जो अक्सर उसके घर आता-जाता था। अपर पुलिस उपायुक्त टी. सर्वनन ने बताया, ‘‘तीन दिन पहले सूरज ने अपनी मां और फैजान को उनके बेडरूम में आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। बच्चे द्वारा उनका राज़ उजागर करने के डर से महिला और उसका प्रेमी घबरा गए।
इसके बाद फैजान ने लड़के को खत्म करने की योजना बनायी।" उन्होंने बताया, "सोमवार शाम को, फैजान सूरज को बहला-फुसलाकर बावन बीघा मैदान की झाड़ियों में ले गया। वहां, अपने दोस्त राशिद की मदद से, उसने कथित तौर पर लड़के की गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को छिपा दिया।’’
उन्होंने बताया कि अपराध को छिपाने के प्रयास में, सोना शर्मा ने रात लगभग 1:30 बजे रामनगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें दावा किया गया कि उसके बेटे का अपहरण कर लिया गया है।" पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मंगलवार रात पुलिस ने बावन बीघा की झाड़ियों से सूरज का शव बरामद किया।
बाद की जांच के दौरान, मां के व्यवहार से संदेह पैदा हुआ और वह बार-बार फैजान का नाम लेती हुई सुनी गई। पुलिस ने तुरंत फैजान और राशिद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान, पुलिस फैजान को मंगलवार देर रात घटनास्थल पर ले गई। वहां उसने एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल छीनकर टीम पर गोली चलाने की कोशिश की।
जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके दाहिने पैर में गोली मार दी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारी ने बताया कि फैजान ने अपने प्रेम-प्रसंग का पर्दाफाश होने के डर से सूरज की हत्या कर दी। उसकी मां और उसके प्रेमी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अपहरण की योजना बनाई थी। तीनों आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है।