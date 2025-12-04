Uttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत

Uttar Pradesh: अमरोहा जिले के रजबपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-नौ पर हुई दुर्घटना में चार युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि बुधवार देर रात रसूलपुर गांव के पास एक कार अनियंत्रित होकर खड़े हुए ट्रक से टकरा गई और कार में सवार चार युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि वे युवक दिल्ली से अमरोहा आ रहे थे, उनकी तत्काल पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने चारों शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं।

बताया जा रहा है कि चारों मरने वाले वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी के MBBS स्टूडेंट थे। यूनिवर्सिटी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। मरने वालों की पहचान कन्फर्म की जा रही है और उनके परिवारों को इन्फॉर्म किया जा रहा है।

रजबपुर पुलिस स्टेशन की एक पुलिस टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया, और दुर्घटना का सही कारण पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि उसी रात एक और दुखद घटना में, अमरोहा में गजरौला नेशनल हाईवे 9 पर रात करीब 8:45 बजे एक ट्रक और मोटरसाइकिल की टक्कर में दो युवकों की मौत हो गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, मरने वालों की पहचान लखीमपुर खीरी जिले के सोना खुर्द गांव के दीपक और नितिन के तौर पर हुई है। वे गुरुग्राम से घर लौट रहे थे, जहां वे बाइक चलाने का काम करते थे, तभी यह हादसा हुआ।

पुलिस मौके पर पहुंची, लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्टेशन हाउस ऑफिसर मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की और कहा कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई।

उन्होंने कहा कि पुलिस ने दोनों लाशों का पंचनामा तैयार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है।

Web Title: Uttar Pradesh Four youths died in a road accident in Amroha