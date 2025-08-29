UP: एक और बेटी चढ़ी दहेज की भेट, 10 लाख कैश और कार की मांग न पूरी करने पर तेजाब पीने को किया मजबूर; महिला की मौत

UP: गुलफिजा के पिता फुरकान की शिकायत के बाद सात लोगों- परवेज, आसिम, गुलिस्ता, मोनिश, सैफ, डॉ. भूरा और बब्बू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

UP: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दहेज की मांग को लेकर ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर तेजाब पीने के लिए मजबूर किए जाने के बाद 23 वर्षीय एक महिला की बृहस्पतिवार को मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की पहचान गुलफिजा के रूप में हुई है। गुलफिजा की शादी लगभग एक साल पहले डिडौली थाना क्षेत्र के कालाखेड़ा गांव में परवेज से हुई थी।

गुलफिजा के परिवार के अनुसार, उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे और कथित तौर पर 10 लाख रुपये नकद और एक कार की मांग कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि 11 अगस्त को आरोपियों ने गुलफिजा को कथित तौर पर तेजाब पीने के लिए मजबूर किया।

उन्होंने बताया कि गुलफिजा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया और 17 दिनों तक ज़िंदगी और मौत से जूझने के बाद बृहस्पतिवार को उसकी मौत हो गई।

गुलफिजा के पिता फुरकान की शिकायत के बाद सात लोगों- परवेज, आसिम, गुलिस्ता, मोनिश, सैफ, डॉ. भूरा और बब्बू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर शक्ति सिंह ने कहा, "पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद, दहेज हत्या से संबंधित धाराएं जोड़ी जाएंगी।" 

