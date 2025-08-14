UP Crime: दो बोरियों में मिली महिला की लाश, टुकड़ों में करके कुएं में फेंका; शिनाख्त की कोशिश जारी
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 14, 2025 10:07 IST2025-08-14T10:06:22+5:302025-08-14T10:07:49+5:30
UP Crime: उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के टोडी फतेहपुर क्षेत्र के बुधवार को दो बोरों में भरे एक महिला के शव के टुकड़े एक कुएं से बरामद किये गए। यह जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि टोडी फतेहपुर थाना क्षेत्र के किशोरपुरा गांव के निवासी किसान ने आज दोपहर अपने खेत में स्थित कुएं से दुर्गंध आने पर पुलिस को सूचना दी थी।
सूत्रों ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं से दो बोरे निकलवाये जिनमें किसी महिला के शव के टुकड़े थे। सूत्रों ने बताया कि बोरों में महिला का सिर और हाथ-पैर नहीं थे।
उन्होंने बताया कि शव तीन-चार दिन पुराना लग रहा है। उन्होंने बतायाक कि ऐसा लगता है कि महिला की हत्या कहीं और करके उसके शव के कुछ टुकड़ों को बोरे में भर कर कुएं में फेंके गये हैं।
उन्होंने बताया कि मृतका की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक आसपास के थानों में गुमशुदगी की कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। सूत्रों ने बताया कि क्षत-विक्षत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है तथा आगे की जांच की जा रही है।