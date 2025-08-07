यूपी पुलिस एनकाउंटर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक-एक लाख का था इनाम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 7, 2025 10:03 IST2025-08-07T10:01:56+5:302025-08-07T10:03:07+5:30

UP Police Encounter: जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से राजू और संजय घायल हो गये।

UP Two wanted accused in journalist Raghvendra Bajpai murder case arrested after encounter | यूपी पुलिस एनकाउंटर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक-एक लाख का था इनाम

यूपी पुलिस एनकाउंटर में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक-एक लाख का था इनाम

UP Police Encounter: सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई की हत्या के मामले में वांछित एक-एक लाख रुपये के इनामी दो अभियुक्तों को बृहस्पतिवार सुबह विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अंकुर अग्रवाल ने एक बयान में कहा कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड मामले के वांछित दो अभियुक्त हरदोई-सीतापुर की सीमा से होकर गुजरने वाले हैं।

इस पर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम रवाना की गई। उन्होंने बताया कि पिसावां थाना क्षेत्र में जब पुलिस जांच और घेराबंदी कर रही थी, उसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध जाते दिखाई दिये। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो रुकने के बजाय उन्होंने पुलिस पर गोलियां चलाईं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से राजू और संजय घायल हो गये। अग्रवाल ने बताया कि पकड़े गए दोनों अभियुक्त पत्रकार राघवेंद्र बाजपेई हत्याकांड में वांछित हैं। इस मामले में दोनों पर एक-एक लाख रुपये का इनाम घोषित है।

उन्हें पिसावां के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। दोनों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र के विकासनगर निवासी पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी (36) की इसी साल आठ मार्च को मोटरसाइकिल से सीतापुर जाते हुए रास्ते में लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेलवे ओवर ब्रिज हेमपुर के पास गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।

Web Title: UP Two wanted accused in journalist Raghvendra Bajpai murder case arrested after encounter

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Sitapurup policeencounterup newsup crimeसीतापुरउत्तर प्रदेशएनकाउंटरउत्तर प्रदेश समाचारयूपी क्राइम