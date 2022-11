यूपी: ताज महल में अदा की गई नमाज, सीआईएसएफ और एएसआई पर उठी उंगलियां

Highlights ताज महल परिसर में फिर पढ़ी गई नमाज, एएसआई ने बयान जारी करके कहा जांच कर रहे हैं ताज महल में केवल शुक्रवार को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत है लेकिन कई बार तोड़ा गया है कानून बीते मई महीने में भी तीन लोगों को नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया था, आगरा पुलिस ने भेजा था जेल

आगरा: वैश्विक धरोहर के तौर पर दुनिया के सात आश्चर्य में से एक ताज महल में बीते रविवार को नमाज पढ़े जाने के संबंध में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने बयान जारी किया है। एएसआई के मुताबिक रविवार को दो लोगों द्वारा ताजमहल परिसर में पढ़ी गई नवाज के बारे में जांच की जा रही है और जिन लोगों ने नियमों की अवहेलना करते हुए ऐसा किया है, चिन्हित किये जाने के बाद उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

इस संबंध में एएसआई आगरा के अधीक्षक राजकुमार पटेल ने कहा कि हमें घटना की जानकारी नहीं है। ऐसे मामलों में हम आमतौर पर लोगों को ऐसा करने से रोकते हैं या न मानने पर कानूनी कार्रवाई करते हैं। रविवार को ताजमहल के बगीचे में अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोगों को नमाज़ अदा करने की फोटो और वीडियो वायलर हो रहे हैं। मामले की जांच चल रही है।

इसके साथ ही राजकुमार पटेल ने कहा कि ताजमहल में केवल शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच में मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति दी जाती है। उसके अलावा परिसर में अन्य किसी भी जगह धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं है। घटना के बाद हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में इस तरह की कोई घटना न हों।

In Taj Mahal, permission for offering prayers is only given in the area inside mosque on Fridays from 12-2 pm. No other area is allowed for carrying out religious activities. We'll try to ensure that such incidents don't happen in future: Rajkumar Patel, ASI Agra Superintendent pic.twitter.com/fWiP5q2AAz