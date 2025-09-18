Sambhal Road Accident: 2 बाइकों की टक्कर में सब-इंस्पेक्टर की मौत, दो घायल
Sambhal Road Accident: उत्तर प्रदेश पुलिस के एक उपनिरीक्षक की यहां दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में मौत हो गई और दो व्यक्ति घायल हो गए।
Sambhal Road Accident: उत्तर प्रदेश के संभल के बेहटा जय सिंह चौराहे के पास दो मोटरसाइकिलों की टक्कर में एक पुलिस उप निरीक्षक की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह घटना बुधवार रात करीब आठ बजे बेहटा जय सिंह चौराहे के पास हुई, जब बहजोई थाने के पुलिस उप निरीक्षक पीपन सिंह (45) एवं रहमत अली (25) मोटरसाइकिल पर सवार होकर बहजोई कस्बे की ओर जा रहे थे।
उन्होंने बताया कि इसी दौरान मोटरसाइकिल की टक्कर विपरीत दिशा से आ रही एक अन्य बाइक से हो गई। पुलिस ने बताया कि दूसरी मोटरसाइकिल पर स्थानीय निवासी वीर सिंह (25) भी सवार थे, जिन्हें चोटें आईं। उन्होंने बताया कि घटना में दोनों उप निरीक्षक समेत तीनों लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रहमत अली की मौत हो गई।
पुलिस ने एक बयान में कहा कि उनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उप निरीक्षक पीपन सिंह का चंदौसी के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार ने उनकी हालत का जायजा लेने के लिए अस्पताल का दौरा किया।