UP News: जमानत पर बाहर आया रेप का आरोपी, नाबालिग पीड़िता को किया किडनैप; केस वापस लेने का बना रहा दबाव

UP News: उत्तर प्रदेश के भदोही जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, जहां एक आरोपी ने केस वापस कराने के लिए पीड़िता को ही अगवा कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रविशंकर मिश्रा बलात्कार के मामले में ज़मानत पर बाहर है। वह पीड़िता के परिवार पर अपने ख़िलाफ़ चल रहे मामले को वापस लेने का दबाव बना रहा था। लड़की के पिता ने मंगलवार को रविशंकर मिश्रा और उसके पिता के ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि लड़की के परिवार द्वारा समझौता करने से इनकार करने पर मिश्रा और उसके पिता ने उसका अपहरण कर लिया। पीड़िता के पिता ने यह भी कहा कि उन्हें अपनी बेटी की हत्या का डर है।

शिकायत के आधार पर, मिश्रा और उसके पिता के ख़िलाफ़ गोपीगंज थाने में अपहरण का एक नया मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, लड़की और आरोपी की तलाश की जा रही है।

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, गोपीगंज के थाना प्रभारी शैलेश कुमार राय ने शुरुआती मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 26 दिसंबर, 2024 को मिश्रा ने लड़की की माँ की तबियत खराब होने का बहाना बनाकर उसे स्कूल से उठा लिया।

उसने कथित तौर पर पानी की बोतल में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे नशीला पदार्थ दे दिया। एसएचओ ने बताया कि लड़की के बेहोश होने के बाद, आरोपी ने उसके साथ कथित तौर पर बलात्कार किया और उसे बेहोशी की हालत में स्कूल के पास छोड़ दिया।

लड़की के पिता ने 28 दिसंबर, 2024 को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मिश्रा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

बलात्कार पीड़िता से शादी करने के बाद जमानत पर बाहर आया व्यक्ति दहेज मामले में गिरफ्तार

पुलिस ने बुधवार को बताया कि एक व्यक्ति, जिसे पहले अपनी बलात्कार पीड़िता से शादी करने की शर्त पर जमानत दी गई थी, को अपनी पत्नी को दहेज के लिए परेशान करने के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता से शादी करने का वादा किया था और 2021 में उसके साथ संबंध बनाए। हालाँकि, जब उसने इनकार कर दिया, तो महिला ने बलात्कार की शिकायत दर्ज कराई।

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2022 में, उसे अदालत ने इस शर्त पर ज़मानत दी कि वह पीड़िता से शादी करेगा।

थाना प्रभारी (एसएचओ) आनंद कुमार द्विवेदी ने पीड़िता की शिकायत का हवाला देते हुए कहा, "शादी के बाद, वह व्यक्ति अपनी पत्नी पर उसके परिवार से 10 लाख रुपये दहेज लाने का दबाव बनाने लगा। जब वह उसकी माँग पूरी नहीं कर पाई, तो उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया।"

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। एसएचओ ने बताया कि आगे की जाँच जारी है।

Web Title: UP Rape accused came out on bail kidnapped minor victim pressure was being made to withdraw case