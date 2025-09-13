UP News: BHU में रोमानिया की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, PhD की कर रही थी पढ़ाई

UP News: बीएचयू में भारतीय दर्शनशास्त्र में पीएचडी कर रही 27 वर्षीय रोमानियाई छात्रा गुरुवार देर रात वाराणसी के चौक इलाके में अपने किराए के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई।

UP News: बनारस की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की एक विदेशी छात्र की मौत से सनसनी मच गई है। बताया जा रहा है कि बीएचयू में भारतीय दर्शनशास्त्र में पीएचडी कर रही 27 वर्षीय रोमानियाई छात्रा गुरुवार देर रात वाराणसी स्थित अपने आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई।

पुलिस ने मृतका की पहचान फिलिपा फ्रांसिस्का के रूप में की है, जो चौक थाना क्षेत्र में किराए के कमरे में रह रही थी। देर रात जब फ्रांसिस्का ने दरवाजे पर दस्तक देने के बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, तो मकान मालिक ने पुलिस को सूचना दी। अधिकारी मौके पर पहुँचे और डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, तो वह बिस्तर पर बेजान पड़ी मिली। पुलिस ने बताया कि कमरे से कोई दवा या सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, हालाँकि फ्रांसिस्का का पहले से कोई मेडिकल इतिहास रहा है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अतुल अंजन त्रिपाठी, जिन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया, ने पुष्टि की कि फ्रांसिस्का को बचपन से ही मिर्गी की समस्या थी और उसका इलाज चल रहा था। उन्होंने कहा, "सभी कानूनी औपचारिकताएँ पूरी की जा रही हैं। फोरेंसिक नमूने एकत्र कर लिए गए हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत का कारण स्पष्ट हो जाएगा।"

पुलिस ने उसका पासपोर्ट, वीज़ा और मोबाइल फ़ोन ज़ब्त कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि फ्रांसिस्का के पास 2027 तक का वैध वीजा था और वह पढ़ाई के लिए सूरत और अमृतसर में रहने के बाद काफी समय से वाराणसी में रह रही थी।

अधिकारियों ने रोमानियाई दूतावास और बीएचयू के संबंधित विभाग को सूचित कर दिया है, जबकि उसके परिवार से संपर्क करने के प्रयास जारी हैं।

