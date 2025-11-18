UP Crime: पड़ोसी ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, गर्भवती होने पर रेप की कारतूत आई सामने
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 18, 2025 09:50 IST2025-11-18T09:49:59+5:302025-11-18T09:50:26+5:30
UP Crime: किशोरी जब गर्भवती हो गई तो परिजनों को घटना के बारे में पता चला।
UP Crime: बलिया जिले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में उसके पड़ोस में रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों ने शिकायत के हवाले से मंगलवार को बताया कि मनियर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 17 वर्षीय लड़की के साथ उसके पड़ोसी गोलू राजभर ने इसी साल जून में कथित रूप से दुष्कर्म किया था।
किशोरी जब गर्भवती हो गई तो परिजनों को घटना के बारे में पता चला। आरोप है कि लड़की के परिजन जब शिकायत लेकर आरोपी के घर गये तो उन्हें अपशब्द कहे गये और जान से मारने की धमकी दी गयी।
थाना प्रभारी कौशल पाठक ने बताया कि किशोरी के पिता की तहरीर पर गोलू के विरुद्ध बलात्कार, गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। उसे सोमवार को मनियर बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।