UP Crime: इंस्टाग्राम पर मिले दोस्त से मिलने गई नाबालिग से गैंगरेप, लखनऊ के होटल में 2 दिनों तक बनाया बंधक

UP Crime: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सातवीं कक्षा की एक छात्रा की इंस्टाग्राम 'दोस्त' से मुलाकात उस समय एक बुरे सपने में बदल गई जब उसे लखनऊ के एक होटल के कमरे में बंद करके दो दिनों तक सामूहिक बलात्कार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला मुख्य आरोपी फरार है।

लड़की की माँ ने अपनी शिकायत में कहा है कि नाबालिग लड़की इंस्टाग्राम पर विमल यादव नाम के एक व्यक्ति से जुड़ी। वे फोन पर बातचीत करने लगे।

2 नवंबर को विमल ने नाबालिग लड़की को मिलने के लिए बुलाया। मुलाक़ात स्थल पर पहुँचने पर लड़की ने विमल को अपने दो अन्य दोस्तों, पीयूष मिश्रा और शुभम शुक्ला के साथ पाया। वे एक स्कॉर्पियो एसयूवी में थे, और विमल ने लड़की को साथ चलने के लिए कहा। एसयूवी में बैठने के बाद, वे आईआईएम रोड पहुँचे और एक होटल के कमरे में ठहरे।

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने लड़की का फ़ोन छीन लिया, उसे होटल के कमरे में बंद रखा और बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया। दो दिन बाद, आरोपियों ने लड़की को उसके घर के पास छोड़ दिया और भाग गए।

लड़की की माँ ने बताया कि जब उससे पूछा गया कि वह कहाँ है, तो नाबालिग सदमे में आ गई और रो पड़ी। नाबालिग ने अपनी माँ को बताया कि जब उसने यौन उत्पीड़न का विरोध किया तो आरोपियों ने उसकी पिटाई की। लड़की की माँ ने शिकायत में कहा है कि आरोपियों ने हमले का वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी।

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पीयूष और शुभम को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश कर रही है।

पुलिस ने बताया कि लड़की की माँ ने कल सरोजिनी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के एक बयान में कहा गया, "हमने संबंधित धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कर ली है और दो आरोपियों, पीयूष और शुभम को हिरासत में ले लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।"

