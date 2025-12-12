UP Crime: किडनैप हुई लड़की की कुर्सी से बंधी फोटो इंस्टाग्राम पर पोस्ट, रायबरेली पुलिस ने 8 घंटे में उसे बचाया
By रुस्तम राणा | Updated: December 12, 2025 16:13 IST2025-12-12T16:13:35+5:302025-12-12T16:13:35+5:30
रायबरेली: रायबरेली पुलिस ने बुधवार को आठ घंटे के अंदर एक 16 साल की लड़की से जुड़े किडनैपिंग केस को सुलझा लिया। पुलिस ने लड़की को ऊंचाहार इलाके के एक होटल से सुरक्षित बचा लिया और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि उनमें से एक आरोपी साहिल मौर्या लड़की को पिछले डेढ़ साल से जानता था।
यह घटना भदोखर पुलिस स्टेशन के बेला गुसीसी गांव में तब सामने आई जब वकील निरंजन कुमार पाल ने रिपोर्ट की कि उनकी बेटी घर से गायब हो गई है। शिकायत के मुताबिक, घटना के समय किशोरी घर पर अकेली थी। उसका छोटा भाई दोपहर करीब 1 बजे स्कूल से लौटा और उसने अपनी मां को बताया कि उसकी बहन घर पर नहीं है। परिवार ने तुरंत डायल-112 को सूचना दी और उसे ढूंढना शुरू कर दिया।
ये तस्वीर 16 साल के एक लड़की की है, जिसे किडनैप किया गया था। लड़की के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। और कुर्सी पर बैठा रखा है। किडनैपरों नै इसी हालात में लड़की की फोटो खींची और परिवार वालों को भेजा और लिखा कि- “बचाना है तो बचा लो… नहीं तो कल नदी में शव मिलेगा।”— Prince Singh- RK (@princesinghrk) December 11, 2025
स्थिति तब और खराब हो गई जब परिवार को मां के अकाउंट पर एक इंस्टाग्राम मैसेज मिला जिसमें लड़की की एक तस्वीर थी जिसमें वह कुर्सी से बंधी हुई थी और बेहोश दिख रही थी। भेजने वाले ने धमकी दी कि अगले दिन उसकी लाश सई नदी में मिलेगी। बाद में शाम को भदोखर पुलिस स्टेशन में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई गई।
पुलिस टीमों ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए लड़की को एक होटल से ढूंढ निकाला और उसे बिना किसी नुकसान के बचा लिया। पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने कहा कि साहिल और उसके साथी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आगे की जांच चल रही है, जिसमें धमकी भरी फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट करने का मकसद भी शामिल है।
लड़की के परिवार ने पुलिस के तुरंत जवाब के लिए उनका शुक्रिया अदा किया, जबकि रायबरेली सेंट्रल बार के सदस्यों ने सफल ऑपरेशन के लिए एसपी को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया।