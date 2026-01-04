UP Crime: एटा में प्रेम विवाह के विरोध में बुलायी गई थी पंचायत, लेकिन हो गई चाकूबाजी, एक युवक की मौत

एटा: उत्तर प्रदेश के एटा जिले में प्रेम विवाह के विरोध में रविवार को बुलाई गई पंचायत के दौरान चाकू से हुए हमले में एक युवक की मौत हो गई तथा उसका एक रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के मानपुर गांव स्थित कांशीराम कॉलोनी निवासी अर्जुन ने गीता नामक युवती से करीब 10 दिन पहले प्रेम विवाह किया था।

इस विवाह से नाराज युवती के परिजनों ने पंचायत बुलाई थी। सूत्रों के अनुसार आरोप है कि पंचायत के दौरान युवती के पिता रामू ने अपने साथियों के साथ मिलकर अर्जुन के जीजा साहिबा और भाई सुरजीत पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया।

हमले में 27 वर्षीय साहिबा और 25 साल का सुरजीत गंभीर रूप से घायल हो गये। उन्होंने बताया कि घटना के बाद परिजन घायलों को वीरांगना अवंती बाई मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने साहिबा को मृत घोषित कर दिया।

मौत की खबर से आक्रोशित परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के सामने रास्ता जाम कर हंगामा किया। इस घटना की सूचना मिलने पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) श्रवेतांभ पांडेय ने परिजनों को समझाकर शांत कराया। पांडेय ने बताया कि इस मामले में रामू समेत दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

उनकी गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच शुरू कर दी गयी है। भाषा सं, सलीम रवि कांत

इनपुट भाषा एजेंसी

