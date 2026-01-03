UP Crime: बुलंदशहर में 6 साल की बच्ची के साथ हैवानियत, गैंगरेप कर छत से फेंका, हुई मौत, पुलिस एनकाउंटर में आरोपियों को मारी गई गोली
By रुस्तम राणा | Updated: January 3, 2026 16:18 IST2026-01-03T16:18:11+5:302026-01-03T16:18:11+5:30
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक छह साल की बच्ची का गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई। आरोप है कि आरोपियों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हमले के बाद बच्ची को छत से फेंक दिया था। यह घटना 2 जनवरी की देर रात हुई। पुलिस ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि एक नाबालिग लड़की गंभीर रूप से घायल हालत में मिली है। उसे तुरंत सिकंदराबाद के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
लड़की के पिता की शिकायत पर, पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 70(2) और 103(1) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) एक्ट की धारा 5(m) और 6 के तहत मामला दर्ज किया है। अपनी शिकायत में पिता ने बताया कि राजू और वीरू कश्यप नाम के दो आदमी उसी बिल्डिंग में किराएदार के तौर पर रह रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी छत पर खेल रही थी और बाद में वह बिल्डिंग के पीछे एक खेत में पड़ी मिली। उन्हें शक था कि दोनों आदमियों ने बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न किया और फिर उसे मार डाला।
मामले की गंभीरता को देखते हुए, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए तीन टीमें बनाईं। बाद में पुलिस को जानकारी मिली कि संदिग्ध एक अंडर-कंस्ट्रक्शन कॉलोनी में इदरीस के ठिकाने पर छिपे हुए हैं। जब सिकंदराबाद पुलिस टीम ने इलाके को घेरा, तो आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस पर फायरिंग कर दी।
पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें मुठभेड़ के दौरान राजू और वीरू कश्यप दोनों के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें घायल हालत में गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि शुरुआती पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में शामिल होने की बात कबूल कर ली है। आगे की जांच जारी है।