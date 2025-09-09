भाभी को वीडियो कॉल करता था देवर, शख्स ने की चचेरे भाई की हत्या; शव को नाले में फेंका

Greater Noida News: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक परिवार में उस वक्त मातम पसर गया, जब एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख स्थित एक गाँव में अपने चचेरे भाई की गला घोंटकर हत्या करने और उसका शव नाले में फेंकने के आरोप में सोमवार को 25 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि व्यक्ति की पत्नी ने शिकायत की थी कि चचेरे भाई के बार-बार वीडियो कॉल करने से उसे परेशान किया जा रहा था।

आरोपी इकरार सैफी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उसने कथित तौर पर 2 सितंबर को अपने चचेरे भाई नसीम की हत्या कर दी थी, जबकि पुलिस को उसका शव 5 सितंबर को ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित जलपुरा गाँव के एक नाले से मिला था।

बिसरख थाने के थाना प्रभारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मामला तब प्रकाश में आया जब नसीम के भाई सलीम ने 2 सितंबर को गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस उपायुक्त (मध्य नोएडा) शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि इकरार को बिसरख के पैरामाउंट सिटी स्क्वायर के पास से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया, "दोनों व्यक्ति बढ़ई का काम करते थे और पिछले चार सालों से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ऐमनाबाद गाँव में किराए पर रह रहे थे।"

पूछताछ के दौरान, पुलिस ने बताया कि सैफी ने दावा किया कि नसीम उसकी पत्नी को अलग-अलग नंबरों से वीडियो कॉल करता था। एक अधिकारी ने कहा, "इकरार ने बताया कि उसने नसीम को पीछे हटने के लिए कहा था, लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी।"

अधिकारी ने आगे कहा, "2 सितंबर को, जब इकरार ऐमनाबाद के पास एक क्रिकेट मैदान पर था, तो उसकी पत्नी का फ़ोन आया कि नसीम ने फिर से वीडियो कॉल किया है। इकरार गुस्से में आ गया और उसने उसे मारने की योजना बनाई।"

इकरार ने कथित तौर पर पुलिस को बताया, "मैंने नसीम को फ़ोन किया और उसे कहीं जाने के बहाने क्रिकेट मैदान पर आने के लिए कहा। नसीम अपनी मोटरसाइकिल पर आया... जब हम जलपुरा गाँव के पास पहुँचे, तो हमने मोटरसाइकिल खड़ी की और मैंने नसीम से पूछा कि वह मेरी पत्नी को क्यों परेशान कर रहा है। जब मैंने उसका फ़ोन माँगा, तो उसने देने से इनकार कर दिया... फिर मैंने नसीम का गला पकड़ा और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी।"

पुलिस ने बताया कि उसकी मौत के बाद, इकरार ने नसीम का बटुआ निकाला और उसकी लाश पास के नाले में फेंक दी।

