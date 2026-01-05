बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी, पूर्व विधायक संगीत सोम ने शिकायत दर्ज कराई, कहा-धमकी भरे संदेश, फोन और वीडियो कॉल
January 5, 2026
मेरठः मेरठ जिले की सरधना सीट से पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी नेता संगीत सोम को कथित तौर पर बांग्लादेश से जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। इस संबंध में उन्होंने सरधना थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, सोमवार सुबह करीब आठ बजे संगीत सोम के मोबाइल फोन पर धमकी भरे संदेश, फोन कॉल और वीडियो कॉल आए। इन संदेशों में उन्हें नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ कुछ प्रमुख समाचार चैनलों को उड़ाने की धमकी दिए जाने का भी उल्लेख है।
शिकायतकर्ता ने सभी संदिग्ध मोबाइल नंबर पुलिस को सौंप दिए हैं। प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जिन नंबरों से कॉल और संदेश भेजे गए, वे बांग्लादेश से जुड़े प्रतीत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर प्रकोष्ठ और अन्य एजेंसियों की मदद से कॉल डिटेल और डिजिटल साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, यह मामला हाल ही में दिए गए एक बयान से जुड़ा हो सकता है। 31 दिसंबर को संगीत सोम ने ‘आईपीएल फ्रेंचाइजी’ द्वारा बांग्लादेश के एक खिलाड़ी को खरीदे जाने को लेकर सार्वजनिक टिप्पणी की थी। बाद में यह विषय चर्चा में आया और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने संबंधित खिलाड़ी को टीम से मुक्त करने का निर्णय लिया। इस बीच, धमकियों पर प्रतिक्रिया देते हुए संगीत सोम ने कहा कि वह सनातन धर्म और देशहित से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात आगे भी मजबूती से रखते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि वह ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी (सरधना) आशुतोष कुमार ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तकनीकी जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।