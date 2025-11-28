UP News: बलिया में अज्ञात लोगों ने आंबेडकर प्रतिमा को किया क्षतिग्रस्त, मामला दर्ज
UP News: पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।
UP News: बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की एक प्रतिमा को कथित तौर पर अराजक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार गड़वार-नगरा मार्ग के रामपुर असली गांव में सड़क किनारे स्थापित आंबेडकर प्रतिमा की एक अंगुली को अराजक तत्वों ने बुधवार की रात कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। बृहस्पतिवार को घटना की जानकारी मिलते ही रसड़ा के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) रवि कुमार, पुलिस उपाधीक्षक (शहर) मोहम्मद उस्मान सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।
इससे पहले आक्रोशित ग्रामीणों ने अराजक तत्वों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने, प्रतिमा के चारों ओर चहारदीवारी का निर्माण कराने व सीसीटीवी कैमरा लगाने सहित पांच सूत्रीय मांग पत्र एसडीएम को सौपा। अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन देकर और समझा-बुझाकर आक्रोशित ग्रामीणों को शांत कराया। थाना प्रभारी हितेश कुमार ने शुक्रवार को बताया कि क्षतिग्रस्त प्रतिमा की मरम्मत करा दी गई है तथा मौके पर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि मौके पर शांति है और स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने बताया कि इस मामले में ग्रामवासी राजा की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई कर रही है।