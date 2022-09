Watch: 6 फीट गड्ढे में भू-समाधि ले रहा था शख्स, ऐन मौके पर पुलिस ने ऐसे बचाई युवक की जान, देखें वायरल वीडियो

Highlights यूपी के उन्नाव में झांसा देकर एक युवक को जिंदा भू-समाधि दिलाया गया है। इस आरोप में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित को यह यकीन दिलाया गया था कि जिंदा भू-समाधि लेने से उसे सिद्धि प्राप्त होगी।

लखनऊ: यूपी के उन्नाव (Unnao) में एक युवक को जिंदा भू-समाधि दिलाने की बात सामने आई है। मामले में पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार भी किया है। शुरुआती जानकारी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आरोपियों ने पूजापाठ पर यकीन करने वाले युवक को सिद्धि प्राप्त होने का झांसा देकर उसे जिंदा भू-समाधि लेने के लिए राजी करवा लिया था।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने यह कबूला है कि उन लोगों ने धन के लालच में इस काम को अन्जाम दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि गांव वालों द्वारा नवरात्रि (Navratri) में मोटा चढ़ावा चढ़े इसलिए इस जिंदा भू-समाधि को तैयार किया जा रहा था।

जानकारी के अनुसार, यह घटना उन्नाव के आसीवन थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव का है जहां शुभम गोस्वामी नामक एक शख्स को झांसा देकर उसे जिंदा भू-समाधि दिलाई गई है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है।

जारी वीडियो में यह देखा गया है कि कुछ पुलिस वाले तेजी से चिल्लाते हुए जिंदा भू-समाधि की ओर भाग रहे है। वीडियो के अगले हिस्से में एक भू-समाधि को देखा जा रहा है और उसके आस-पास कुछ पुजारी को बैठे देखा गया है।

In UP's Unnao, a man was 'duped' into taking Samadhi allegedly by local sadhus. He was rescued on time by the local police from a pit covered with bamboo and mud. An FIR has been registered against the sadhus. pic.twitter.com/8avjNN55Ar