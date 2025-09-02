उज्जैन एसबीआई बैंकः करोड़ों के सोने के साथ 8 लाख नकदी चोरी, महानंदा नगर शाखा में ताला खोलकर वारदात, सीसीटीवी फुटेज

Highlights चोरी का खुलासा मंगलवार सुबह मैनेजर एवं सफाई कर्मी के पहुंचने के दौरान हुआ। नगदी 8 लाख के साथ-साथ रुपए एक से दो करोड़ के बैंक में रहन आभूषण पर हाथ साफ कर दिया।

Ujjain:उज्जैन शहर के महानंदा नगर क्षेत्र स्थित भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की शाखा में बीती रात बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने सोमवार देर रात बैंक में घुसकर लॉकर का ताला खोला और नगदी 8 लाख के साथ-साथ रुपए एक से दो करोड़ के बैंक में रहन आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का खुलासा मंगलवार सुबह मैनेजर एवं सफाई कर्मी के पहुंचने के दौरान हुआ। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि वारदात को ताला खोलकर अंजाम दिया गया है। इससे साफ हो रहा है कि कोई बैंक से परिचित ही है।

सीसीटीवी फुटेज मिले हैं। बैंक मैनेजर के अनुसार ऋण के एवज में जो ज्वेलरी रहन रखी जाती है वहीं चोरी गए हैं। ये एक से 2 करोड़ के हैं। इनके साथ 8 लाख की नकदी भी चोर ले गए हैं। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। कुछ साक्ष्य हाथ लगे हैं।

चाबी से खोला लॉकर

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि आरोपी बड़ी सफाई से बैंक के अंदर दाखिल हुए और बिना तोड़फोड़ किए चाबी के जरिए लॉकर खोला। इसके बाद वहां रखी नगदी और आभूषण निकालकर फरार हो गए। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपियों को बैंक की संरचना और लॉकर सिस्टम की जानकारी पहले से थी।

सीसीटीवी फुटेज से सुराग

घटना का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, जिसमें दो से तीन लोगों की गतिविधियां दर्ज हैं। पुलिस इनकी पहचान और लोकेशन तलाशने में जुट गई है। फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि चोरों की सटीक संख्या कितनी थी, लेकिन सीसीटीवी वीडियो में दो संदिग्ध बैंक से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे है।

पुलिस और क्राइम ब्रांच की जांच

घटना की जानकारी लगते ही माधव नगर थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और बैंक परिसर का निरीक्षण किया। फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। पुलिस बैंक प्रबंधन से पूछताछ कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था की खामियों की पड़ताल कर रही है।

करोड़ों का नुकसान

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर नगदी के अलावा करोड़ों रुपये मूल्य के सोने के आभूषण लेकर फरार हुए हैं। बैंक प्रबंधन ने नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है।

Web Title: Ujjain SBI Bank Rs 8 lakh cash gold worth crores stolen incident happened opening lock Mahananda Nagar branch CCTV footage