उज्जैन रेप केस: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में ऑटो ड्राइवर गिरफ्तार, तीन हिरासत में; पुलिस कर रही जांच

उज्जैन: मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाबालिग बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। मामले में एक ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है और तीन अन्य को हिरासत में ले लिया गया है।

पुलिस का कहना है कि वह पांचों लोगों से पूछताछ कर रही है। मामले और महाकाल पुलिस स्टेशन क्षेत्राधिकार के तहत उज्जैन में हुई घटना पर अधिक प्रकाश डालते हुए, पुलिस ने गुरुवार (28 सितंबर) को कहा कि मामले के संबंध में एक ऑटो-चालक को गिरफ्तार किया गया था और ऑटो-रिक्शा की सीट पीठ में खून के धब्बे पाए गए थे।

पूछताछ के बाद ऑटो रिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने 8 किमी की दूरी का सीसीटीवी फुटेज निकाला है, जहां पीड़िता मदद की गुहार लगाते हुए पैदल चली थी।

उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पुलिस को घटना की जानकारी 25 सितंबर को मिली और तुरंत बच्ची का मेडिकल कराया गया। गौरतलब है कि एक एसआईटी का गठन किया गया और सभी परिस्थितिजन्य साक्ष्य एकत्र किए गए।

