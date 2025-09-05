Uttar Pradesh: सीतापुर में बंदरों ने दो महीने के बच्चे को अगवा कर पानी के ड्रम में डुबोकर मार डाला
By रुस्तम राणा | Updated: September 5, 2025 19:58 IST2025-09-05T19:58:52+5:302025-09-05T19:58:52+5:30
बंदरों ने कथित तौर पर बच्चे को चारपाई से उठाकर घर की छत पर रखे पानी के ड्रम में डुबो दिया। यह दुखद घटना मखरेहटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गाँव में हुई और परिवार गहरे शोक में डूब गया है।
सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर ज़िले में एक चौंकाने वाली घटना में, बंदरों ने दो महीने के एक बच्चे को मार डाला। बंदरों ने कथित तौर पर बच्चे को चारपाई से उठाकर घर की छत पर रखे पानी के ड्रम में डुबो दिया। यह दुखद घटना मखरेहटा थाना क्षेत्र के सूरजपुर गाँव में हुई और परिवार गहरे शोक में डूब गया है।
चारपाई पर सोते हुए बच्चे का अपहरण
यह घटना गुरुवार को हुई जब अनुज कुमार का बच्चा घर के बरामदे से गायब पाया गया। बच्चा, जो अपनी माँ सविता के नहाते समय चारपाई पर लेटा हुआ था, घर में घुसे बंदरों ने उसे उठा लिया। बच्चे के गायब होने का पता चलने पर, परिवार ने तुरंत घर और आसपास के इलाके में उसकी तलाश शुरू कर दी।
पानी के ड्रम में मिला शव
काफी खोजबीन के बाद, घर की छत पर पानी से भरे ड्रम में बच्चे का शव तैरता हुआ मिला। खबरों के मुताबिक, बंदरों ने बच्चे को पालने से उठाकर ड्रम में फेंक दिया था। बच्चा, जो "अपूर्ण त्वचा क्षति" नामक बीमारी से जूझ रहा था, लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज करा रहा था। अचानक हुई मौत से परिवार सदमे में है, खासकर इसलिए क्योंकि यह उनका पहला बच्चा था।
परिवार ने पुलिस को सूचित किए बिना अंतिम संस्कार कर दिया
हालांकि, घटनाक्रम में एक मोड़ यह आया कि परिवार ने अधिकारियों को सूचित करने के बजाय, गुरुवार शाम को बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया। शुक्रवार सुबह तक यह खबर गाँव में नहीं फैली और घटना का खुलासा हुआ।
पुलिस जाँच जारी
सूचना मिलने पर, प्रभारी निरीक्षक प्रभात कुमार के नेतृत्व में पुलिस अधिकारियों ने जाँच शुरू कर दी। बच्चे के पिता अनुज कुमार अपने घर के बाहर एक इलेक्ट्रिक की दुकान चलाते हैं। पुलिस ने जानकारी जुटाई है और अधिकारियों को घटनास्थल पर भेजा है।
अभी तक, परिवार की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस ने मौत की परिस्थितियों को समझने के लिए पूछताछ और बयान दर्ज करना शुरू कर दिया है।
परिवार के इस दुखद नुकसान ने पूरे समुदाय को झकझोर कर रख दिया है, और अधिकारी इस असामान्य और हृदयविदारक घटना के कारणों की बारीकी से जाँच कर रहे हैं।