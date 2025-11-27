7 माह पहले प्रेम विवाह, थिनर डालकर आग लगाई, 20 वर्षीय गर्भवती पत्नी को जलाकर मारा, पति शेरोन और सास रजनी पर केस
Thrissur: भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (दहेज हत्या) और 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता) के तहत वरंथरापल्ली थाने में दर्ज किया गया है।
Thrissur:केरल के त्रिशूर में 20 वर्षीय एक गर्भवती महिला अपने घर के पास जली हुई अवस्था में मृत पाई गई, जिसके बाद दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि 20 वर्षीय अर्चना बुधवार शाम करीब चार बजे नंदीपालम के मातुमाला में अपने पति के घर के पास एक नहर के समीप गंभीर रूप से जली हुई अवस्था में मिली। प्राथमिकी में उसके पति शेरोन और सास रजनी को आरोपी बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि अर्चना को दहेज के लिए उसके पति के घर पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया है कि उस पर थिनर जैसा कोई पदार्थ छिड़का गया और आग लगा दी गई। यह मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 80 (दहेज हत्या) और 85 (पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता) के तहत वरंथरापल्ली थाने में दर्ज किया गया है।
अर्चना के पिता हरिदासन ने पत्रकारों को बताया कि उनकी बेटी और शेरोन का सात महीने पहले प्रेम विवाह हुआ था। शादी के बाद शेरोन अक्सर उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था और उसके चरित्र पर शक करता था। अर्चना के पिता ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी को घर लौटने के लिए कहा था, लेकिन वह अपने पति के साथ ही रहती रही।
उन्होंने आरोप लगाया कि शेरोन का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके परिवार ने हमेशा उसका साथ दिया। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने शेरोन को हिरासत में ले लिया है और एक पुलिस उपाधीक्षक मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।