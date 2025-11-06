2001 में नाबालिग से यौन उत्पीड़न, 24 साल फरार, 2025 में चेन्नई से अरेस्ट ट्यूशन पढ़ाने वाले मुथुकुमार, ईसाई धर्म अपनाया और नाम रखा सैम, 2 शादी भी की
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 6, 2025 14:20 IST2025-11-06T14:18:42+5:302025-11-06T14:20:00+5:30
Thiruvananthapuram: पुलिस ने बताया कि स्कूल में भोजनावकाश के दौरान लड़की उसके ट्यूशन सेंटर गई थी, जहां आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया।
Thiruvananthapuram: केरल के तिरुवनंतपुरम में 2001 में एक नाबालिग लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी को लगभग 24 साल फरार रहने के बाद चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान तिरुवनंतपुरम के नीरामनकारा निवासी मुथुकुमार के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, नाबालिग लड़की के यौन उत्पीड़न के संबंध में वंचियूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था। ट्यूशन पढ़ाने वाले मुथुकुमार ने कथित तौर पर पीड़िता को स्कूल के समय में उससे मिलने के लिए कहा था।
पुलिस ने बताया कि स्कूल में भोजनावकाश के दौरान लड़की उसके ट्यूशन सेंटर गई थी, जहां आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। स्कूल शिक्षक ने जब लड़की को कक्षा से अनुपस्थित देखा तो उसके माता-पिता को सूचित किया, जिन्होंने बाद में उसे मुथुकुमार के घर पर पाया। हालांकि, उस समय मुथुकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गयी और वह फरार हो गया था।
पुलिस ने बताया कि आरोपी कई राज्यों में छिपा रहा था और उसने कभी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। बताया जा रहा है कि वह तिरुवनंतपुरम में अपने परिवार को नकदी जमा मशीनों के ज़रिए उनके बैंक खातों में पैसे भेजता था। हाल ही में लंबित मुकदमों की समीक्षा करते हुए पुलिस ने मुथुकुमार का पता लगाने की नए सिरे से कोशिशें कीं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांचकर्ताओं ने उसके रिश्तेदारों और दोस्तों के मोबाइल फोन नंबरों और बैंक खातों पर नजर रखी और करीब 150 फोन नंबरों और 30 खातों को निगरानी में रखा। चेन्नई से मिले एक संदिग्ध फ़ोन नंबर से आरोपी तक पहुंचा गया। पुलिस ने बताया कि मुथुकुमार ने ईसाई धर्म अपना लिया था।
उसने अपना नाम बदलकर सैम रख लिया था और वह अयनावरम में पादरी के तौर पर काम कर रहा था। उसने चेन्नई में दो बार शादी की थी और सार्वजनिक टेलीफोन बूथों तथा अन्य लोगों के मोबाइल फोन का उपयोग करके अपने रिश्तेदारों से संपर्क बनाए रखता था।
वंचियूर के थाना प्रभारी अधिकारी शनिफ एचएफ के नेतृत्व में एक पुलिस टीम ने बुधवार को चेन्नई में उसे गिरफ्तार किया और बृहस्पतिवार को उसे तिरुवनंतपुरम लाया गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।