VIDEO: यूपी के मुरादाबाद में बुर्का पहने चोरों ने PNB का एटीएम उखाड़कर ले गए, CCTV में कैद पूरी वारदात

By रुस्तम राणा | Updated: December 9, 2025 21:46 IST2025-12-09T21:46:19+5:302025-12-09T21:46:19+5:30

यह घटना 25 नवंबर को हुई और पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से दो एनकाउंटर में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। लुटेरों ने पंजाब नेशनल बैंक (PNB) का ATM उखाड़ लिया और उसे ले गए। यह घटना 25 नवंबर को हुई और पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से दो एनकाउंटर में घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में बुर्के में चोर दिख रहे हैं। उन्हें ATM को रस्सी से बांधते, बाहर निकालते और ले जाते हुए देखा जा सकता है। खबर है कि उन्होंने ATM को उखाड़ा, उसे एक कार में लादा और भाग गए। पैसे निकालने के बाद, उन्होंने मशीन को अमरोहा में एक गन्ने के खेत में फेंक दिया।

आरोपियों की पहचान अब्दुल मतीन, तंज़ीम, हिफ़्ज़ुर रहमान, ज़ुबैर खान और नरेश उर्फ़ फ़ौजी के तौर पर हुई है। हरियाणा के मेवात का रहने वाला नियामत उर्फ़ घोड़ा इस गैंग का मास्टरमाइंड है। पुलिस इस क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल्स की तलाश कर रही थी। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह की लीडरशिप में एक टीम, सीओ सिविल लाइंस, सीओ कटघर और मंझोला पुलिस के साथ, करीब 1,000 CCTV कैमरों के फुटेज की मदद से क्रिमिनल्स को ट्रैक करने में कामयाब रही।

