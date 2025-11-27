5 साल से लिव-इन में 50 साल के विनोद विश्वकर्मा, झगड़ा और 22 वर्षीय प्रेमिका प्रियंका की गला घोंटकर हत्या, शव को घर में रखने के बाद बदबू आने पर सूटकेस में भरा और फेंका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 27, 2025 12:27 IST2025-11-27T12:27:09+5:302025-11-27T12:27:49+5:30
अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर 21 नवंबर को झगड़े के बाद महिला की हत्या कर अगले दिन उसके शव को खाड़ी के पास फेंक दिया था।
ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक खाड़ी (क्रीक) के किनारे सूटकेस में महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने बुधवार को उसके लिव-इन साथी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने कथित तौर पर 21 नवंबर को झगड़े के बाद महिला की हत्या कर अगले दिन उसके शव को खाड़ी के पास फेंक दिया था।
प्रियंका विश्वकर्मा (22) का शव सोमवार को देसाई गांव के पास खाड़ी पुल के नीचे मिला था। मृतक की कलाई पर 'पी वी एस' गुदा हुआ था। पुलिस ने सोशल मीडिया और सीसीटीवी फुटेज की मदद से विनोद श्रीनिवास विश्वकर्मा (50) को देसाई गांव से पकड़ा। पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया।
पुलिस ने बताया कि महिला पिछले पांच वर्षों से आरोपी के साथ रह रही थी। पुलिस के अनुसार 21 नवंबर की रात झगड़े के बाद आरोपी ने कथित तौर पर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव को एक दिन घर में रखने के बाद बदबू आने पर उसने शव को सूटकेस में भरा और 22 नवंबर की रात पुल से खाड़ी में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या और सबूत मिटाने का मामला दर्ज कर लिया है।