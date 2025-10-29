65 वर्षीय महिला के गले में 5-6 तोले सोने के गहने, लालच में शख्स ने बलात्कार के बाद हत्या की

October 29, 2025

पुलिस उपाधीक्षक राहुल जाल्टे ने कहा, ‘‘एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है।’’ मामले की जांच की जा रही है।

Highlightsबुजुर्ग महिला का शव उनके खेत में मिलने के बाद पुलिस को सूचित किया गया।गणेशपुरी थाने की एक टीम घटनास्थल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 65 वर्षीय महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मंगलवार को भिवंडी तालुका में की गई महिला की हत्या के सिलसिले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। बुजुर्ग महिला का शव उनके खेत में मिलने के बाद पुलिस को सूचित किया गया।

गणेशपुरी थाने की एक टीम घटनास्थल पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अधिकारी ने बताया कि महिला के गले में 5-6 तोले के सोने के गहने थे इसलिए चोरी मकसद नहीं था। पुलिस उपाधीक्षक राहुल जाल्टे ने कहा, ‘‘एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और उसके खिलाफ बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज किया गया है।’’ मामले की जांच की जा रही है।

