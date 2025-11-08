प्रेमी लक्ष्मण भोईर और पत्नी मनीषा परमार में अवैध संबंध, पति ने पूछा तो रस्सी से गला घोंटकर हत्या की और शव को बिस्तर में लपेट नदी में फेंका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 8, 2025 11:35 IST2025-11-08T11:35:03+5:302025-11-08T11:35:56+5:30
Thane: आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (अपराध के सबूतों को मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनकी तलाश जारी है।
Thane:महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक महिला और उसके प्रेमी ने 44 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या करने के बाद शव को एक नदी में फेंक दिया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि बदलापुर पुलिस ने बृहस्पतिवार को अपराध को अंजाम देने के बाद से फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।
वरिष्ठ निरीक्षक किशोर शिंदे ने कहा, ‘‘आरोपी मनीषा परमार और लक्ष्मण भोईर (36) पड़ोसी थे और उनके बीच प्रेम संबंध थे। किसन परमार ने अपनी पत्नी से उसके अवैध संबंधों को लेकर पूछताछ की थी।’’ उन्होंने बताया कि आरोपियों ने किसन परमार की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी, उसके शव को बिस्तर में लपेटा और बदलापुर की एक नदी में फेंक दिया और दोनों मौके से फरार हो गए।
अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने बृहस्पतिवार रात को परमार का शव बरामद किया और पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1) (हत्या) और 238 (अपराध के सबूतों को मिटाना) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उनकी तलाश जारी है।