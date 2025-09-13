Telangana: दिनदहाड़े रियल एस्टेट व्यवसायी की चाकू घोंपकर हत्या, साथ में काम करने वाले 2 लोगों पर लगा आरोप; कैमरे में कैद मंजर

Telangana Murder News: तेलंगाना में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह पूरी घटना दिनदहाड़े हुए जिसने शहर में सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी है। दरअसल, कुशाईगुडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक क्रूर घटना में, एक 40 वर्षीय रियल एस्टेट एजेंट की सरेआम हत्या कर दी गई। मृतक श्रीकांत रेड्डी के पूर्व सहयोगी धनराज नामक आरोपी ने मंगापुरम कॉलोनी स्थित उसके घर के बाहर हुई तीखी बहस के दौरान उस पर कई बार चाकू से वार किया।

यह खौफनाक वारदात वीडियो में कैद हो गई, जिसमें आरोपी रेड्डी पर हमला करते और तुरंत बाद मौके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

हत्या के पीछे का कारण बताते हुए एक अधिकारी ने कहा, "आरोपी एचबी कॉलोनी के मंगापुरम कॉलोनी का एक बिल्डर है। उसे पहले श्रीकांत ने प्लॉट और प्रोजेक्ट दिखाने में मदद के लिए काम पर रखा था। हालाँकि, धनराज के अक्सर नशे में काम पर आने के कारण साझेदारी टूट गई। श्रीकांत ने उसे लगभग 20 दिन पहले नौकरी से निकाल दिया, जिससे वह नाराज़ हो गया।"

नौकरी से निकाले जाने के बाद भी धनराज में नाराज़गी बनी रही। कुछ दिनों बाद उसने फिर से श्रीकांत से संपर्क किया और दोबारा नौकरी पर रखने की गुहार लगाई। जब उसकी मांग ठुकरा दी गई, तो उसने कुछ पैसे मांगे और श्रीकांत ने कथित तौर पर उसे ₹1,200 दिए। गुरुवार को, धनराज फिर से वही मांग लेकर लौटा। जब श्रीकांत ने मना कर दिया, तो बहस छिड़ गई। गुस्से में, और कथित तौर पर शराब के नशे में, धनराज ने चाकू निकाला और हैरान पड़ोसियों के सामने श्रीकांत पर कई वार किए।

Telangana | Two people, Dhanraj and Daniel, killed businessman Srikanth Reddy by stabbing him with knives in broad daylight within the Kushaiguda police station limits in Medchal-Malkajgiri district. The deceased's body has been shifted for post-mortem examination (PME).… — ANI (@ANI) September 13, 2025

एक बाइक सवार और एक पड़ोसी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन धनराज ने उन्हें धमकाया और हमला जारी रखा। हमले के बाद, धनराज घटनास्थल पर ही रहा जबकि उसका साथी भाग गया। स्थानीय लोगों ने सूचना दी। पुलिस और एम्बुलेंस सेवाएँ उपलब्ध थीं। हालाँकि सीपीआर दिया गया, लेकिन श्रीकांत की चोटों और खून की कमी के कारण मौत हो गई और उसे मृत घोषित कर दिया गया।

कुशाईगुडा पुलिस ने धनराज को हिरासत में ले लिया है और उसके साथी की तलाश कर रही है। "काम से निकाले जाने के बाद से आरोपी रंजिश रखता था।" एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "घटना के समय वह नशे में भी था।" सार्वजनिक रूप से हुई इस घटना ने निवासियों को स्तब्ध कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है।

