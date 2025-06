मां-बेटी का एक ही शख्स से रिश्ता, शादी के 1 महीने बाद ही पति का कराया कत्ल; सोनम से भी आगे निकली तेलंगाना की ऐश्वर्या

Telangana Murder Case: इंदौर की सोनम रघुवंशी की तरह ही तेलंगाना में ऐश्वर्या नाम की महिला को पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एक ओर जहां पूरा देश राजा रघुवंशी की हत्या से दहला हुआ था, उसी ओर तेलंगाना में तेजेश्वर के साथ भी ऐसा ही अपराध किया जा रहा था। मामले की जांच में जुटी पुलिस ने खुलासा किया कि तेजेश्वर की पत्नी ऐश्वर्या और उसके प्रेमी तिरुमल राव ने मेघालय में राजा रघुवंशी की हनीमून हत्या को देखकर तेजेश्वर को खत्म करने और पुलिस को उलझन में रखने के लिए इसी तरह की योजना बनाई थी।

गडवाल पुलिस प्रमुख टी श्रीनिवास राव के अनुसार ऐश्वर्या और तिरुमल राव ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने शुरू में राजा रघुवंशी की तरह ही तेजेश्वर को मारने की योजना बनाई थी।

प्लानिंग के हिसाब से ऐश्वर्या तेजेश्वर को बाइक पर बाहर ले जाने के लिए मनाएगी। रास्ते में हत्यारे उन पर हमला करेंगे। तेजेश्वर की हत्या कर दी जाएगी और ऐश्वर्या तिरुमल राव के साथ भाग जाएगी। उन्हें लगा कि पुलिस भ्रमित हो जाएगी और हत्या-सह-अपहरण के पहलू की तलाश करेगी।

पुलिस ने यह भी पाया है कि 23 वर्षीय ऐश्वर्या ने अपने पति की बाइक पर एक जीपीएस डिवाइस लगवाया था, ताकि वे उसकी हरकतों पर नज़र रख सकें। उन्होंने तेजेश्वर की हरकतों पर नज़र रखने और उन्हें रिपोर्ट करने के लिए एक पड़ोसी मोहन को भी काम पर रखा था।

इस मामले में आठ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इनमें ऐश्वर्या, तिरुमल राव, उसकी माँ सुजाता, जिसके बारे में माना जाता है कि वह तेजेश्वर को खत्म करने की योजना के बारे में जानती थी, तिरुमल के पिता, एक पूर्व हेड कांस्टेबल जिसने कथित तौर पर अपने बेटे की मदद की, तीन किराए के हत्यारे नागेश, परशुराम और राजेश, पड़ोसी, जो तेजेश्वर का पीछा कर रहा था।

गौरतलब है कि तेजेश्वर का सड़ा हुआ शव 21 जून को आंध्र प्रदेश के नांदयाल जिले के पन्याम में एक खेत में मिला था, तीन दिन पहले तेलंगाना के गडवाल में उसके परिवार ने रिपोर्ट की थी कि वह लापता है। उसकी बांह पर तेलुगु में 'अम्मा' टैटू के आधार पर ही उसकी पहचान की जा सकी।

जांच में शामिल अधिकारियों के अनुसार, तेजेश्वर की जान लेने की पांच असफल कोशिशें की गईं और वह सभी में बच गया, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया और वह नहर में गिरकर मर गया।

