वीडियो: कथित अवैध संबंधों के आरोप में शख्स से उठवाया गया गर्म लोहो का छड़, मांगे गए 11 लाख रुपए, पीड़ित के घर वालों ने दर्ज की शिकायत

Highlights तेलंगाना के मुलुगु मंडल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को कथित तौर पर गर्म लोहे के छड़ को उठाते हुए देखा गया है। दावा है कि पीड़ित का एक महिला के सााथ अवैध संबंध थे, ऐसे में सच्चा साबित होने के लिए उसकी ‘अग्नि परीक्षा’ ली गई है।

हैदराबाद:तेलंगाना के मुलुगु मंडल के बंजारापल्ली गांव का एक मामला सामने आया है जहां पर एक शख्स को कथित तौर पर सच्चा साबित करने के लिए गर्म लोहे के छड़ को उठाने के लिए कहा गया है। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि शख्स को लोहे के गर्म छड़ को उठाने के लिए मजबूर किया गया है।

ऐसे में अब पीड़ित की पत्नी ने पुलिस से इसकी शिकायत की है और आरोप लगाया है कि उन्हें परेशान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिन पर आरोप लगे है, वे अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार कर रहे है।

दरअसल, कुछ दिन पहले गांव का एक युवक बुजुर्गों के पास ज्याता है और आरोप लगाता है कि पीड़ित गंगाधर के उसके पत्नी के साथ अवैध संबंध है, ऐसे में वह इंसाफ चाहता है। बुजुर्गों ने मामले में फैसला करते हुए दोनों पार्टी से पैसे लिए और मामला सुलझ जाने की बात कही। ऐसे में आरोप है कि पीड़ित से भी बुजुर्गों ने करीब 11 लाख रूपए लिए है।

कुछ दिन बाद जब मामला सुलझा नहीं तो बुजुर्गों ने पीड़ित को ‘अग्नि परीक्षा’ देने को कहा ताकि वह साबित कर सके कि उसका उस महिला के साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे में कई लोगों के सामने अपनी ‘अग्नि परीक्षा’ भी दी है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है।

Agnipareeksha!

In a modern day version of Ramayana, a husband was made to jump into fire

in Mulugu #Telangana to prove his fidelity. Gangadhar was even made to remove a red hot spade from the fire to prove his innocence. Interestingly, it wasn’t his wife who suspected him.Cont: pic.twitter.com/zPSdKN1k82