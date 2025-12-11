Telangana: शादी के लिए बेटी के बॉयफ्रेंड को बुलाया घर, क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर की हत्या
By अंजली चौहान | Updated: December 11, 2025 12:38 IST2025-12-11T12:37:28+5:302025-12-11T12:38:54+5:30
Telangana News: पीड़ित ज्योति श्रावण साईं सेंट पीटर इंजीनियरिंग कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही बी.टेक की द्वितीय वर्ष की छात्र था।
Telangana News: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक लड़की के परिवार ने एक लड़के का बेरहमी से कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि दूसरे साल के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को कथित तौर पर उसकी गर्लफ्रेंड के परिवार वालों ने शादी की बात करने के लिए बुलाकर पीट-पीटकर मार डाला। स्टूडेंट की मौत जिस हिंसक हमले में हुई, वह लड़की के परिवार की कई चेतावनियों और उनके रिश्ते के विरोध के बाद हुआ।
సంగారెడ్డి జిల్లాలో పరువు హత్య— Telugu Scribe (@TeluguScribe) December 10, 2025
లవ్ మ్యారేజ్ గురించి మాట్లాడదామని ఇంటికి పిలిచి యువకుడిని హతమార్చిన యువతి కుటుంబ సభ్యులు
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా మైసమ్మ గూడలోని సెయింట్ పీటర్ కాలేజీలో బీటెక్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతూ, కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతంలో రూమ్ తీసుకుని నివాసం ఉంటున్న జ్యోతి… pic.twitter.com/90b22xf65D
पीड़ित, ज्योति श्रवण साई, सेंट पीटर इंजीनियरिंग कॉलेज, मैसमगुडा में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग का दूसरे साल का B.Tech स्टूडेंट था। वह पढ़ाई के दौरान कुतुबुल्लापुर में एक किराए के कमरे में रह रहा था। अमीनपुर सर्कल इंस्पेक्टर नरेश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, श्रवण का बीरमगुडा के इसुकाबावी की रहने वाली 19 साल की श्रीजा के साथ रिश्ता था।
उनके रिश्ते का श्रीजा के परिवार वाले विरोध कर रहे थे, जिन्होंने पहले भी लड़के को कई बार चेतावनी दी थी।
घटना वाले दिन, श्रीजा के माता-पिता ने श्रवण को अपने घर बुलाया, ताकि दोनों की शादी के बारे में बात की जा सके। उसके आने पर, परिवार वालों ने, श्रीजा की माँ के साथ मिलकर, कथित तौर पर उस पर अचानक हमला कर दिया और क्रिकेट बैट से बुरी तरह पीटा। उसे सिर में चोटें आईं, और उसके पैर और पसलियों में फ्रैक्चर हो गया। बाद में, उसे कुकटपल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया।
अमीनपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। जांचकर्ताओं ने अपराध में इस्तेमाल किया गया क्रिकेट बैट बरामद कर लिया है। उन्होंने घटनास्थल की रिकॉर्डिंग भी की है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस फिलहाल हमले के पीछे के सही मकसद की जांच कर रही है और यह पता लगा रही है कि क्या परिवार के कोई और सदस्य भी इसमें शामिल थे।